Война за свет. Как и когда Россия может начать атаки на украинскую энергетику

При подготовке материала использовались комментарии спикера командования Воздушных сил Юрия Игната и представителя ГУР Минобороны Украины генерала-майора Вадима Скибицкого.

Россия в этот отопительный сезон, очевидно, снова попытается погасить украинскую энергетику. Об этом уже несколько месяцев подряд предупреждают и военные, и власти, и профильные специалисты. На то, что враг действительно готовится к атакам, указывают, по крайней мере, несколько факторов и событий.

Где-то с лета агрессор начал проводить усиленную разведку украинских энергообъектов. А уже с сентября существенно сократил количество ракетных ударов – очевидно, в попытке накопить необходимый запас. И третий фактор: россияне уже попытались воплотить такой террористический подход и были относительно близки к достижению своей цели. На протяжении прошлого ноября, декабря и января графики отключения электроэнергии были больше похожи на графики ее включения. Однако уже с конца февраля украинцы снова имели круглосуточную подачу света в своих домах.

Причина провала плана Кремля – не только в изобретательности наших энергетиков, но и проблемах и просчетах самих россиян. Однако теперь они извлекли уроки из предыдущих ошибок и, к сожалению, более продуманно подойдут к новым атакам.

Когда и как

В прошлом году россияне приступили к массированным ударам по объектам энергосистемы 10 октября, якобы в ответ на атаку Сил безопасности Украины по Крымскому мосту. На самом деле, Кремль использовал это как формальный повод, ведь эти атаки готовил заранее – только под давлением рассерженных радикалов решил начать их раньше. Фактически 45% ракет, выпущенных в октябре-феврале, враг потратил еще до наступления зимних холодов. И это один из ключевых факторов, который Москва, по всей видимости, будет учитывать в этом году. Ведь чем ниже температура – тем больше нагрузка на энергосистему и тем более критичными могут быть ее повреждения.

"Вероятнее всего, они начнут, когда будет больше нагрузки на нашу энергосистему и соответственно более благоприятные условия для нанесения ударов. А такое может быть при наступлении холодов, когда потребление электроэнергии выйдет на пиковые показатели осенне-зимнего периода. Россияне выжидают снижение температуры ниже нуля ", – рассказал РБК-Украина представитель ГУР МО, генерал-майор Вадим Скибицкий.

Россия может начать наносить удары, когда температура опустится ниже нуля (фото: GettyImages)

В конце концов это не единственный урок, который извлекли россияне. Регулярные залпы в 70-100 ракет существенно истощили их запасы и в конечном счете не принесли желаемого результата. Поэтому Москва, вероятно, будет экспериментировать со схемами обстрелов и тактикой.

Очень теоретическая версия состоит в том, что Кремль якобы планирует нанести один, но чрезвычайно масштабный удар с сотен ракет и так стремительно разрушить украинскую энергетику. Однако исходя и с технических причин, и с боевых возможностей России такой сценарий крайне маловероятен.

Чтобы добиться каскадного и более разрушающего эффекта, им нужно одновременно бить по всем критическим точкам энергосистемы, объясняет Скибицкий. Какие-то ракеты во время одной атаки попадут, какие-то будут сбиты и не достигнут цели. Далее будет производиться доразведка, оценка ущерба и планирование следующего удара. Поэтому, вероятно, агрессор не ограничится одной атакой, говорят в ГУР.

Спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат предполагает, что в своих атаках на энергетику враг будет делать ставку на ударные дроны "шахеды". К тому же, если в прошлом году Кремль полностью зависел от поставок из Ирана, то сейчас Россия уже сама запустила производство этих БПЛА.

"Собирать дроны – это и легче, и дешевле. Чтобы повторить тот сценарий, который россияне воплощали в прошлом году, нужно очень много ракет. Поэтому можно предположить, что в этот раз дроны в пропорции к ракетам будут использоваться больше, чем в прошлом году. В прошлом году этот показатель составлял 50 до 50", – говорит Игнат.

По словам Скибицкого, сейчас крайне сложно заранее сказать, чего будет больше – ракет или "шахедов". Так же, как и сложно спрогнозировать тактику и схему потенциальных ударов по энергосистеме.

"Она может быть разной. Это могут быть удары с применением исключительно ракет разных типов, могут быть комбинированные удары с использованием и ракет, и беспилотных летательных аппаратов. Вместе с тем, по оценке военной разведки, это однозначно будут не такие примитивные атаки, как в прошлом", – объяснил представитель ГУР.

Распространенный среди аналитиков и специалистов прогноз – россияне будут прибегать к комбинированным ударам с использованием и дронов, и крылатых ракет, и баллистики. Прошлой осенью и зимой противник применял мало баллистических ракет для ударов по энергетике, за исключением Х-22 и С-300. Учитывая усиление украинской ПВО, теперь баллистики в ракетных залпах может стать больше.

Кремль может использовать новую схему и тактику обстрелов украинской энергетики (фото: GettyImages)

Однако, по оценке ГУР, враг будет использовать больше именно крылатых ракет, а не баллистики. Х-101, Х-555 плюс "Калибры" – это будут основные ударные элементы, говорит Скибицкий. То, что с 25 сентября Россия не применяет эти ракеты, как раз и может свидетельствовать об их накоплении.

Запасы и производство

Примерно с весны Москва постепенно наращивает производство ракет, ища любые лазейки в международных санкциях. По данным ГУР, предоставленных РБК-Украина, сейчас у врага есть в запасах примерно 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня, которые могут поражать объекты на расстояние более 350 километров. Это ориентировочно 165 "Калибров", примерно 160 единиц Х-101, Х-555 и Х-55 с боевой частью, около 290 единиц "Искандер-М" и "Искандер-К", ориентировочно 80 "Кинжалов", а также 150 ракет Х-22/Х-32. Эффективное расстояние удара ракетой Х-22 – 350 км.

Скибицкий уточнил, что в прошлом году показатели были почти такие же. Это, по его словам, свидетельствует, что России удалось наладить производство ракет и поддерживать его на достаточном уровне для накопления запаса ракет.

"Понятно, что использовать полностью свои ракеты россияне тоже не могут – минимум 30% они должны оставить себе в запасах. В случае если они снова выпустят почти все по нашей энергетической системе и не добьются результата - тогда снова кто-то лишится должности. А добиться результата им будет сложно – мы тоже готовимся и понимаем, как они действуют, что разведывают и, соответственно, принимаем меры по защите нашей энергосистемы", – добавил представитель военной разведки.

Если говорить о производстве, то в октябре россиянам удалось выпустить около 115 высокоточных ракет с дальностью более 350 километров. Из них, по словам Скибицкого, "Калибров" – 20 единиц, Х-101 – около 40. Также враг ежемесячно производит около 30 баллистических ракет "Искандер-М" и 12 крылатых "Искандер-К". Кроме того, идет модернизация Х-22, которые противник перерабатывает в Х-32. Речь идет о небольших показателях – примерно 9 единиц в месяц. По "Кинжалам", в октябре, по данным ГУР, их произвели в количестве 4 ракеты. Кроме того, в военной разведке говорят, что россияне начали совершенствовать противокорабельные ракеты "Оникс" с целью использования их по наземным объектам.

С "шахедами" у Москвы ситуация несколько лучше. Уже частично начались работы на заводе в Елабуге, где Кремль хочет развернуть масштабное производство. Как пояснил Скибицкий, на этом предприятии проходит только конечная сборка дронов-камикадзе, так называемых "Герань-2". Однако по России работают и другие, смежные заводы, поставляющие комплектующие для этих ударных БПЛА. В недавнем интервью РБК-Украина другой представитель военной разведки Андрей Юсов рассказал, что сейчас агрессор способен самостоятельно производить несколько десятков аналогов "шахедов" в месяц.

Ракеты Х-101 вместе с Х-555, "Калибрами" и "шахедами" могут быть основными элементами обстрелов энергетики (фото: nakes science.ru)

"Враг планировал производить в месяц по меньшей мере 200 "шахедов". Но в реальности производит меньше. Российская федерация начала только наращивать производство и на сегодняшний день в основном это сборка из компонентов, которые поставлены из Ирана", – уточнил Скибицкий.

В ГУР не исключают, что Иран все еще может отправлять Москве и незначительные партии готовых "шахедов". Однако первые заключенные контракты Тегеран уже выполнил. Поэтому сейчас активного перемещения готовых "шахедов" с территории Ирана в Россию ГУР не фиксирует.

Украина теперь готова к возможным обстрелам значительно лучше, чем год назад. По словам Игната, украинские специалисты анализируют новые тактические приемы врага и усовершенствуют методы противодействия им. Ведется постоянная работа по поставкам новых систем ПВО – как против дронов, так и против ракет – и пополнение боекомплекта зенитных ракет для них. О том, в каком состоянии украинская противовоздушная оборона, РБК-Украина уже подробно рассказывала в одном из недавних материалов.

После предыдущих атак наши энергообъекты имеют лучшую физическую защиту, но меньший запас прочности. И нет никаких оснований полагать, что враг не захочет этим воспользоваться. Учитывая риторику Москвы, там были бы и не прочь хоть сейчас приостановить войну, однако с сохранением за ней наших оккупированных территорий. Очевидно, что Кремль сейчас ставит на то, что после двадцати месяцев горя, террора и потерь темнота – это тот же план Б, который заставит украинцев отказаться от борьбы.