Новая война? Что происходит в Израиле и в чем суть конфликта с ХАМАС

Сегодня террористическая организация ХАМАС внезапно атаковала Израиль с воздуха, суши и моря. Сирены воздушной тревоги завыли даже на севере Тель-Авива, системы "Железный щит" работали в Иерусалиме.

Параллельно запуску тысяч ракет вооруженные боевики подорвали разделительный забор и вторглись из сектора Газа в приграничные израильские поселения, терроризируя мирных жителей и открывая огонь по израильским солдатам.

Главное на этот момент

Армия обороны Израиля наносит удары по сектору Газа в ответ на запуск ракет и заход боевиков в приграничные районы

операция против террористов подготовлена и может занять длительное время

всего 7 октября по Израилю было выпущено 3500 ракет, вечером по Тель-Авиву выпустили большой залп из 500 ракет

в 22 точках еще продолжаются боевые действия

на данный момент мобилизованы в основном израильские силы специального назначения

ХАМАС захватил значительное число заложников, в нападении участвовали сотни боевиков

погибли около 200 израильтян и около тысячи пострадали

Израиль готовит жесткий ответ вплоть до наземного вторжения в сектор Газа

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обещает задействовать всю мощь для уничтожения ХАМАС. А министр обороны пригрозил решить вопрос на 50 лет вперед

Природа конфликта

Напряженность между израильтянами и палестинцами существовала еще до основания государства Израиль в 1948 году. На протяжении нескольких десятилетий погибли тысячи человек с обеих сторон и еще больше получили ранения.

В 2023 году насилие набрало обороты. Число погибших боевиков и мирных жителей на оккупированном Западном берегу достигло самого высокого уровня почти за 20 лет. То же самое можно сказать и о погибших израильтянах в результате нападений палестинцев.

Конфликт с ХАМАС берет начало в 1987 году со времен Первой палестинской интифады - восстания против израильской оккупации сектора Газа и Западного берега.

ХАМАС - это палестинское исламистское движение и правящая в секторе Газа политическая партия. Имеет ассоциированное военное крыло - бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам". Из-за этого ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США, Японией, ЕС и другими странами.

В ходе арабо-израильской войны 1947-1949 годов часть территории, которую отвела ООН под арабское государство, была оккупирована, в частности, сектор Газа взял под контроль Египет. Позже по результатам Шестидневной войны в 1967 года контроль перешел к Израилю, который покинул сектор в 2005 году.

После короткой гражданской войны между палестинскими группировками ФАТХ и ХАМАС власть в секторе Газа, население которого сейчас насчитывает около 2 млн человек, захватили вторые. В ответ Израиль и Египет ввели блокаду территории, которая поддерживается до сих пор.

До нынешнего обострения последняя война между ХАМАС и Израилем произошло в 2021 году, длилась 11 дней и унесла жизни по меньшей мере 250 человек с обеих сторон.

Сегодняшнее нападение в шабат произошло в 50-ю годовщину Войны Судного дня 1973 года. Тогда арабские страны внезапно атаковали Израиль в Йом Кипур, самый священный день в еврейском календаре, который тогда пришелся на 6 октября.

Израиль застали врасплох

Ситуация с внезапным нападением повторилась практически полностью. Сегодня израильтяне празднуют Симхат Тора - один из самых радостных дней еврейского календаря.

Тогда, 50 лет назад, тоже предполагалось, что спецслужбы Израиля успеют предупредить о крупном нападении или вторжении. И провал разведки припоминали премьеру Голде Меир. Теперь с серьезными проблемами может столкнуться правительство Биньямина Нетаньяху. Его сторонники рассчитывали, что Нетаньяху и министры-"ястребы", к которым относят министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира, займут жесткую позиции в отношении палестинцев и решительнее ответят на угрозы из сектора Газа.

Прямо сейчас обсуждается то, что чем больше будет жертв в результате нападения ХАМАС, тем меньше шансов у Нетаньяху сохранить контроль над правительством и страной.

Беспрецедентное проникновение

ХАМАС заявил, что его боевики взяли в плен нескольких израильтян, опубликовав видео, на которых боевики тащат окровавленных солдат по земле и стоят над трупами. Якобы среди пленных высокопоставленные израильские офицеры.

Видео не удалось проверить оперативно, но террористы действительно заинтересованы в захвате израильтян. Так было и в 2006 году с солдатом Гиладом Шалитом, которого удерживали пять лет прежде чем обменять на более чем 1000 палестинцев из израильских тюрем.

Сегодня боевики проникали на территорию Израиля даже на парапланах. Почти как во время нападения в конце 1980-х, когда они перебрались из Ливана на дельтапланах и убили шестерых израильских солдат.

Ближе к вечеру 7 октября Армия обороны Израиля подтвердила, что нескольких солдат и мирных жителей взяли в заложники и забрали в сектор Газа.

ХАМАС затеял опасную игру

Нападение на Израиль представители ХАМАС объяснили спором вокруг комплекса мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Священное для евреев и мусульман место остается болевой точкой и в 2021 году противостояние вылилось в 11-дневную войну.

В последние годы израильские националисты такие как министр национальной безопасности Бен-Гвир, стали чаще посещать этот комплекс. На прошлой неделе во время праздника урожая Суккот сотни ультраортодоксальных евреев посетили это место, что разозлило ХАМАС. Группировка обвинила их в том, что они молились в нарушение соглашений.

В заявлениях ХАМАС упоминается расширение еврейских поселений на землях, на которые претендуют палестинцы в рамках создания будущего государства, а также инициативы Бен-Гвира, направленные на ужесточение условий содержания палестинцев в тюрьмах.

Недавно ситуация обострилась в ходе палестинских протестов вдоль границы с сектором Газа. ХАМАС в переговорах с Катаром, Египтом и ООН требовал уступок от Израиля, которые могли бы ослабить блокаду сектора Газа. Но сегодняшнюю атаку некоторые политологи связывают с переговорами о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией при посредничестве США. До сих пор все разговоры об уступках касались палестинцев на Западном берегу, но не в секторе Газа.

Израиль в кризисе

Эскалация происходит в трудное время для Израиля, который сталкивается с крупнейшими протестами в своей истории из-за предложения Нетаньяху ослабить Верховный суд. В тот момент, когда он сам фигурирует в деле о коррупции.

Протестное движение, которое обвиняет Нетаньяху в захвате власти, раскололо израильское общество и спровоцировало беспорядки внутри израильской армии. Сотни резервистов в знак протеста против пересмотра судебной системы пригрозили прекратить добровольно приходить на службу.

Отметим, резервисты являются основой армии Израиля, и протесты в армейских рядах вызывают обеспокоенность по поводу единства вооруженных сил, оперативной готовности и силы сдерживания, поскольку они противостоят угрозам на нескольких фронтах.

Опасный цикл

Израиль и ХАМАС периодически скатываются в военное противостояние с тех пор, как исламисты в 2007 году отобрали контроль над сектором Газа у ФАТХ - сил, лояльных Палестинской автономи . Прекращение огня останавливало крупные боевые действия в прошлых раундах конфликта, но перемирие всегда оказывалось хрупким.

Каждое соглашение в прошлом предполагало периоды спокойствия. Но глубокие и лежащие в основе конфликта проблемы на самом деле редко затрагиваются. Это в свою очередь создает основу для следующей эскалации.

С учетом возросшего влияния ХАМАС, скорее всего, он будет сильнее добиваться уступок по ключевым вопросам. В первую очередь по ослаблению блокады и освобождению боевиков, которых удерживает Израиль.