Война вызвала жилищный кризис в Украине: какие шаги предпринимает государство для его преодоления

Так как спектр таких проблем чрезвычайно широк, действовать нужно сразу в нескольких направлениях. Поэтому на сегодня государство нарабатывает сразу не менее 5 решений.

По ее словам, отсутствие жилья или возможность в нем жить - одна из главных проблем украинцев, которая стала следствием полномасштабного вторжения. С одной стороны, согласно данным Реестра поврежденного или разрушенного жилья, в Украине в результате боевых действий уничтожено около 260 тысяч объектов и подавляющее большинство из них - жилая недвижимость.

С другой стороны, переселенцы, которые жилье не потеряли, но по причинам безопасности не могут в нем проживать, вынуждены решать свой жилищный вопрос в тех населенных пунктах, которые стали для них новым домом. Речь идет не только о приобретении жилья, но и о его аренде.

"Следовательно, задачей государства в этот период было наработать решения, которые помогут в решении жилищного вопроса украинцев, которые в этом нуждаются. В то же время, мы понимали, что одного инструмента недостаточно - нужен комплекс мер. Поэтому мы действовали сразу в пяти направлениях", - пояснила Елена Шуляк.

Первым инструментом, отметила она, стала государственная программа компенсаций за поврежденное или разрушенное жилье - "єВідновлення". С ее помощью, прозрачным и понятным способом, граждане, которые из-за войны потеряли жилье или возможность в нем проживать, получают денежную компенсацию. Речь идет о средствах на ремонт жилья, или жилищный сертификат в случае, если жилье разрушено.

"Программа начала работать в мае 2023 года и по состоянию на конец февраля этого года государство согласовало выплаты на сумму более чем в 31 млрд гривен. 22,3 млрд - жилищные сертификаты, которые граждане обменивают на новые дома, 9,1 млрд - на ремонты жилья. Сейчас мы ожидаем запуск нового этапа компенсации "єВідновлення" - за разрушенное жилье, расположенное на временно оккупированных территориях", - отметила Шуляк.

Второе решение в контексте решения жилищных проблем - изменения в программе государственной ипотеки "єОселя". Как сообщила Шуляк, во время проведенных в прошлом году публичных консультаций, граждане отметили недоступность "єОселя", несмотря на то, что она позиционируется как эффективный государственный инструмент решения жилищного вопроса. Однако, как выяснилось, ее условия иногда неподъемные.

"Мы выяснили, что нужны изменения сразу по нескольким пунктам программы, которые касаются ее условий для внутренне перемещенных лиц. Во-первых, речь идет о размере первого взноса, во-вторых, размера процентной ставки, в-третьих - о возрасте жилья, которое можно купить по программе льготной ипотеки. Часть изменений нам реализовать удалось, над другими мы все еще работаем - решение за правительством", - подчеркнула Шуляк.

Парламентарий пояснила, что для ВПЛ следует уменьшить размер первого взноса с 20% до минимум до 15%. Кроме этого, для ВПЛ следует уменьшить процентную ставки за пользование кредитом - с 7% до 3%. Последний пункт, на важности которого настаивала общественность и в частности ВПЛ - увеличение возраста жилья, которое можно купить с помощью "єОселя". Ранее по ее условиям можно было купить жилье не старше 3 лет, то есть, речь шла преимущественно о новостройках. Но поскольку такое жилье обычно дороже, это потенциальных покупателей ограничивало, поэтому нужно было позволить покупать жилье и на вторичном рынке.

"Новостройки - это обычно Киев и еще несколько крупных городов. В небольших городах и районных центрах новостроек единицы. Зато есть вторичный рынок, но по условиям программы оно было недоступным, что ограничивало переселенцев. Поэтому мы настояли на изменении этого условия - с жилья не старше 3 лет до жилья не старше 10 лет", - пояснила Шуляк.

Она добавила, что последнее изменение реализовать уже удалось - осенью 2024 года правительство вынесло соответствующее решение, что сделало программу несколько доступнее. Однако без уменьшения процентной ставки и размера первого взноса программу нельзя считать такой, которая будет решать жилищные потребности по крайней мере ВПО.

Третье реализованное решение в сфере жилья - субсидии на его аренду. Получить такую субсидию могут в частности те ВПЛ и их семьи, у которых жилье разрушено, повреждено или непригодно для проживания; или те, кто тратит на аренду жилья более 20% своего дохода; или те, кто не участвует в другой государственной программе "Приют".

Размер субсидии, пояснила Шуляк, рассчитывают индивидуально, она зависит от нескольких факторов: дохода семьи, количества членов семьи, максимальной стоимости аренды жилья в конкретной области. Конечно, если семья имеет низкий доход: то есть если средний доход на одного человека меньше двух прожиточных минимумов, а это 5840 грн, то семья получит большую субсидию.

По словам парламентария, в ТОП-5 решений в жилищной сфере с начала полномасштабного вторжения - и проведение всеукраинской инвентаризации жилья в рамках реализации Закона 4080-IX, который помогла подготовить Временная специальная комиссия Верховной Рады Украины по вопросам защиты имущественных и неимущественных прав внутренне перемещенных и других лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины.

"Закон предусматривает проведение всеукраинской инвентаризации недвижимости, которую потенциально можно будет использовать для жилищных нужд граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. По итогам будет создана интерактивная карта со сведениями обо всех объектах для подачи заявок на проживание от вынужденных переселенцев и приведения жилья в надлежащее для проживания состояние", - отметила Елена Шуляк.

Она добавила, что ФГИУ уже передал информацию о более 26 тысяч объектов жилого фонда, которые могут быть использованы для размещения ВПЛ. Также уже предоставлены в аренду помещения общежитий в нескольких городах страны. Сейчас сформирован перечень объектов недвижимости, требующих ремонта, идут поиски доноров для финансирования ремонтных работ в помещениях государственной собственности, которые можно использовать для временного проживания ВПЛ.

Пятое решение, без которого невозможно обеспечение полноценного права на жилье, гарантированное Конституцией Украины - реформировать устаревшее жилищное законодательство. По словам Шуляк, этот процесс уже начался, поскольку был разработан законопроект, который отменяет Жилищный Кодекс 1983 года и, соответственно, правила, введенные им.

"Украинцы, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, десятилетиями стоят в квартирных очередях, которые не двигаются. Это лучшее подтверждение того, что действующее жилищное законодательство не работает. А значит, его нужно менять. Более того, это является условием получения Украиной 50 млрд евро от ЕС по программе Ukraine Facility", - отметила Шуляк.

Она подчеркнула, что законопроект "Об основных принципах жилищной политики" №12377 в ближайшие недели начнут рассматривать в Верховной Раде в первом чтении. Документ предусматривает, в частности, внедрение механизмов по обеспечению жильем тех, кто не может приобрести его сам, и отказ от практики приватизации жилья, полученного от государства, в частности служебного. Вместо этого предлагается привлекать современные европейские механизмы.

Речь идет о создании и управлении фондом социального жилья. Рассматривается и возможность социальной аренды жилья, которую будет финансировать государство, а гражданин будет иметь право его выкупить, а также аренду, которую будет платить гражданин, но средства от нее будут идти в фонд строительства нового жилья для него. Кроме этого, планируется запуск широкого круга финансово-кредитных механизмов для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.