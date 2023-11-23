Война РФ против Украины вошла в критический период, - внешняя разведка

Полномасштабная война России против Украины, которая длится уже 21 месяц, вступила в критический период.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку главы Службы внешней разведки Украины Александра Литвиненко в "Интерфакс-Украина".

По его мнению, российский диктатор Владимир Путин верит, что не сумев победить Украину за три дня в широкомасштабной войне, Кремль прошел точку невозврата в отношениях с Западом.

"Оборота нет, Путин может только триумфально победить, или сокрушительно проиграть", - отметил Литвиненко.

По его словам, Путин убежден, что "вернуть Украину и остальные "исторические российские земли" и восстановить империю можно только в рамках глобального перераспределения мира".

Такое перераспределение может длиться 10-15 лет, сопровождаться конфликтами разного масштаба и интенсивности, возможно с использованием ядерного оружия.

"При этом война против Украины воспринимается сейчас Кремлем как важный, но не единственный фронт для РФ, фактически ведущий мировую войну с США и Западом в целом", - добавил глава внешней разведки.

Литвиненко также отметил, что цели у Путина неизменны. Диктатору нужно столько территории Украины, сколько он сможет получить, потому что для россиян речь идет о "возвращении исконно русских земель".

"Война вошла в стадию войны на истощение. Все больше свидетельств, что Кремль готов вести войну столько, сколько нужно. РФ уже сейчас закладывает фактор "СВО" в планы комплектования Вооруженных сил РФ 2024-2025 набор военных", - сказал он.

По его словам, Кремль считает, что у него достаточно ресурсов (военно-технических, экономических и человеческих) для боевых действий с Украиной на текущем уровне еще в течение длительного периода. В то же время в Москве убеждены, что внутренние ресурсы Украины якобы "приближаются к полному исчерпанию".

На каком этапе война РФ против Украины?

Недавно руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил о том, что неизвестно, когда закончится война в Украине с российскими захватчиками. В то же время, если сравнивать с забегом на 100 метров, то Вооруженные силы преодолели уже 70 метров.

Также Ермак высказал мнение, что следующий год станет решающим в развязанной Россией полномасштабной войне против Украины, и уже приближается переломный момент.

По словам президента Владимира Зеленского, Украина находится на последнем этапе войны, но он может быть самым тяжелым. Однако при этом военные эксперты расходятся во мнении, на каком этапе война на самом деле.

Добавим, что недавно канцлер Германии Олаф Шольц и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявили, что РФ не намерена прекращать свою широкомасштабную военную агрессию против Украины, и война может продолжаться еще достаточно долго. Страны Запада должны продолжать оказывать поддержку контрнаступательным операциям ВСУ.