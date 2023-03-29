Война Путина усилила дефицит рабочей силы в российской экономике, - Bloomberg

Стремление президента Владимира Путина увеличить вооруженные силы России усугубляет нехватку рабочей силы, поскольку его война против Украины отвлекает в армию сотни тысяч рабочих из других секторов экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Bloomberg .

Данные Федеральной службы статистики свидетельствуют о чистом увеличении численности вооруженных сил в прошлом году примерно на 400 тысяч человек на фоне и без того рекордно низкого уровня безработицы, после того, как Путин приказал призвать 300 тысяч человек в ходе первой частичной мобилизации в стране со времен Второй мировой войны.

По словам экономиста Bloomberg по России Александра Исакова, общее количество призваны, вероятно, превысило полмиллиона. Это связано с тем, что данные скрывают новые наборы взамен потерянных с начала вторжения, и не учитывают набор частных военных компаний, таких как печально известная группа наемников "Вагнера".

По словам людей, знакомых с планом, в этом году Кремль планирует набрать еще 400 тысяч человек, поскольку Путин готовится к длительной войне. Путин утвердил цель увеличить численность российских вооруженных сил с 1,15 млн до 1,5 млн человек, что может занять до 2026 года.

Сотни тысяч россиян призывного возраста также бежали из страны после того, как Путин объявил о мобилизации в сентябре, что усугубило демографический спад, который указывает на то, что население трудоспособного возраста может сократиться на 6,5% в течение следующего десятилетия. В декабре Банк России предупредил, что "возможности расширения производства в российской экономике во многом ограничены конъюнктурой рынка труда".

Около трети отраслей экономики, отслеживаемых службой статистики, показали снижение занятости в прошлом году, но призыв на военную службу компенсировал почти все негативное влияние на общую численность. Более того, призыв, усугубляемый исходом россиян из страны, привел к сокращению мужского резерва рабочей силы и дефициту во многих отраслях.

Политики в Москве неоднократно указывали на обеспокоенность тем, что растущая нехватка рабочей силы препятствует экономике России, поскольку предприятия и отрасли стремятся приспособиться к беспрецедентным международным санкциям, введенным в связи с войной.

Безработица в России в январе снизилась до 3,6%, а реальная заработная плата росла в каждом из последних трех месяцев 2022 года на фоне нехватки кадров.

По словам Исакова, в то время как безработица росла в среднем на 2,4 процентных пункта во время трех последних рецессий в России, показатель безработицы достиг самого низкого уровня в 2022 году и продолжает снижаться.

Наталья Данина, руководитель аналитического отдела кадровой компании HeadHunter в России, заявила, что ежемесячный прирост вакансий превысил рост числа резюме, полученных в феврале, впервые за последние 12 месяцев. Показатели предложения рабочей силы могут вернуться к уровню, наблюдавшемуся после пандемии COVID-19 в России в 2021 году, "когда нехватка кадров была в полную силу", сказала она.

"Низкий уровень безработицы в сочетании с нехваткой кадров тормозит процессы структурной трансформации экономики, - сказала Данина. - Людей либо нет, либо они не стремятся сменить место работы в сложных внешних обстоятельствах".