Война против Украины сильно ударила по экономике России, - FT

Как заявила Рейчел Лингаас, главный экономист по санкциям в Минфине США, экономика России выросла бы более чем на 5%, если бы Путин не начал войну.

Лингаас добавила, что страна отстает от других экспортеров энергоносителей, включая США.

Согласно публикации FT, в 2023 году Москва потратила на военные цели более 100 млрд долларов, или почти треть своих общих расходов.

Основа российской экономики - доходы от нефти и газа - в этом году пострадала, хотя в последние месяцы произошло небольшое восстановление, поскольку цены на нефть укрепились. Кроме того, западные санкции в отношении торговли нефтью в России не оказали такого большого воздействия, как первоначально прогнозировалось, отмечает газета.

Санкции и военный бюджет РФ

Напомним, в 2024 году российские власти впервые с советских времен намерены направить почти треть всех расходов на содержание армии и оборонно-промышленного комплекса.

За год по статье "национальная оборона" потратят 10,775 трлн рублей (121 млрд долларов по текущему курсу ЦБ РФ) - на 70% больше, чем в 2023 году. Еще 3,338 трлн рублей, согласно закону о бюджете, правительство потратит по статье "национальная безопасность", куда зашиты бюджеты МВД, Росгвардии, спецслужб и системы ФСИН. Таким образом, суммарно на силовые структуры будет израсходовано почти 40% бюджета.

Ценовой потолок на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, веденный в декабре прошлого года, сократил доходы Кремля на 14%

Анализ Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA) показывает, что последний год ценовой потолок обошелся Кремлю в 34 млрд евро доходов от экспорта, что эквивалентно примерно двухмесячным доходам.

При этом правительство США намерено вдвое сократить доходы России от экспорта нефти и газа к 2030 году.