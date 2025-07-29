Война обернулась провалом: Россия сворачивает ключевой проект обновления флота

У Кремля не хватает денег на гражданские проекты. Приоритетом остаются расходы на войну против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Как отмечают в ЦПД, программа обновления гражданского морского флота, которую российские власти широко рекламировали в 2023 году, сокращена более чем на 40%.
План по строительству 260 торговых, рыболовецких и круизных судов в течение пяти лет фактически заморожен из-за критической нехватки финансирования.
Денежные ресурсы Кремля стремительно перераспределяются на нужды войны против Украины, в то время как гражданские проекты оказываются на обочине.
Удар получила не только судостроительная отрасль, но и авиационная и военно-морская.
Из-за санкций и технической деградации самолеты в России все чаще попадают в аварии. В частности, недавнее падение Ан-24 в Амурской области привело к гибели всех 49 человек на борту.
Россия вынуждена списать и сдать на металлолом единственный авианосец "Адмирал Кузнецов", который годами находился на ремонте и никогда не стал боеспособным.
В этом году в Санкт-Петербурге впервые без объяснений отменили главный военно-морской парад, который традиционно использовали для пропагандистских целей.
Напомним, что санкции разрушили традиционные маршруты поставок в Калининград. Морские перевозки выросли, но логистика испытывает коллапс.
После введения санкций в 2022 году Россия существенно увеличила расходы на транзит грузов в Калининградскую область - анклав без сухопутного сообщения с остальной частью страны.
Ранее большинство поставок проходили через Литву, однако теперь этот маршрут сильно ограничен из-за квот и санкций.
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