Война невозможна с пустым бюджетом. Эксперт объяснил, как должна быть устроена военная экономика

Переход экономики Украины на военные рельсы идет полным ходом уже сейчас, констатирует заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило.

Этот процесс должен продолжаться и в дальнейшем. Ключевое условие – способность экономики в долгосрочном периоде стабильно функционировать, обеспечивая как военное производство в пределах возможного, так и текущее функционирование страны.

Экономист напоминает слова президента Украины Владимира Зеленского, который отметил, что для обеспечения одного бойца Сил обороны должны работать шесть человек в гражданском секторе – не только наемные работники, но и предприниматели – налогоплательщики.

Стабильно наполняя бюджет, экономика создает возможности финансирования Сил обороны. А функционирование экономики обеспечивается в значительной степени потреблением, собственно военным производством, экспортом, строительством и восстановлением, объясняет Ярослав Жалило.

"Соответственно, должна работать финансовая система. Не допуская игрищ в пирамиды депозитных сертификатов, запуская в оборот имеющийся ликвидный ресурс, который во многом получается от тех же бюджетных расходов", - добавляет собеседник РБК-Украина.

Уверен он и в том, что ни в коем случае нельзя блокировать расходы местных бюджетов на развитие. Но направлять их следует так, чтобы они максимально расширяли внутренний спрос.

Ну и вечное – нужно блокировать нецелевое, необоснованное использование средств и особенно коррупционные действия.

Напомним, недавно министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что украинцам, вероятно, придется снизить уровень потребления товаров и услуг в несколько раз. По его мнению, украинцы потребляют слишком много импортных товаров, из-за чего огромные объемы валюты тратятся не на военные цели, а на потребительские товары. Это в свою очередь ослабляет экономический потенциал Украины.

По словам министра, военные экономические "рельсы", в частности, будут предусматривать иные налоговые и расходные режимы. "Мы к этому должны готовиться и, думая о 2025 году, должны закладывать соответствующие сценарии", - предупредил Сергей Марченко.

В свою очередь глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в колонке для РБК-Украина отметил, что в отличие от СССР времен 30-х годов в современной Украине уже практически нет тех "военных рельсов".

Из всех инструментов, предусмотренных законодательством относительно правового режима военного положения, украинские власти используют только те, которые исключительно необходимы или без которых решение задач обороны будет невозможным, уверяет Гетманцев.

"За 22 месяца полномасштабной войны ни от кого из высшего военно-политического руководства Украины не звучало даже предположения о, например, "трудовой повинности". Вместо этого в рамках государственной программы "Армия восстановления" для временно безработных граждан предложено добровольное участие в посильных общественных работах. С уровнем оплаты, который значительно превышает пособие по безработице, и возможностью в любое время прекратить такую деятельность", - говорит Гетманцев.

Также, по его словам, ни разу не звучало от властей предложений о "квартирной повинности" или "ограничении торговли". За исключением алкоголя.

О том, какой может быть экономика военного времени и что она даст стране, читайте в эксклюзивном материале РБК-Украина.

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