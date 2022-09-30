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Война может закончиться раньше прохождения всех процедур по вступлению Украины в НАТО, - Подоляк

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Война России против Украины может закончиться раньше, чем наше государство пройдет все бюрократические процедуры по вступлению в НАТО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в эфире телемарафона.

Он отметил, что подача Украиной заявки на вступление в НАТО не повлияет на войну против России и происходящее на оккупированных территориях.

Подоляк подчеркнул, что эта заявка символизирует начало новой эры для Украины и формирования архитектуры безопасности.

"Как только Украина финализует правильно войну, как только Россия проиграет, после этого не будет никаких препятствий для нас, чтобы вступить в НАТО", - сказал он.

На вопрос журналиста, будет ли вынуждено НАТО вступить в войну против России в случае принятия Украины в Альянс, Подоляк ответил: "Я думаю, что войну можно будет закончить немного быстрее, чем мы пройдем все бюрократические процедуры".

По его мнению, Украина может практически одновременно с освобождением территорий войти в НАТО, чтобы предотвратить возникновение подобных масштабных войн в Европе в будущем.

Он также надеется, что подача заявки о вступлении в НАТО поможет ускорить поставки оружия Украине.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Также отметим, что генсек НАТО Йенс Столтенберг сегодня проведет незапланированную пресс-конференцию, которая начнется в 19:00.

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Ирина ПодолякНАТОВойна России против Украины