Война может закончиться раньше прохождения всех процедур по вступлению Украины в НАТО, - Подоляк

Он отметил, что подача Украиной заявки на вступление в НАТО не повлияет на войну против России и происходящее на оккупированных территориях.

Подоляк подчеркнул, что эта заявка символизирует начало новой эры для Украины и формирования архитектуры безопасности.

"Как только Украина финализует правильно войну, как только Россия проиграет, после этого не будет никаких препятствий для нас, чтобы вступить в НАТО", - сказал он.

На вопрос журналиста, будет ли вынуждено НАТО вступить в войну против России в случае принятия Украины в Альянс, Подоляк ответил: "Я думаю, что войну можно будет закончить немного быстрее, чем мы пройдем все бюрократические процедуры".

По его мнению, Украина может практически одновременно с освобождением территорий войти в НАТО, чтобы предотвратить возникновение подобных масштабных войн в Европе в будущем.

Он также надеется, что подача заявки о вступлении в НАТО поможет ускорить поставки оружия Украине.