Война моторов: ТОП-5 лучших авто Второй мировой войны

К началу самой страшной в истории человечества войны автомобиль уже был совершенным техническим изделием, безусловно пригодным для военной службы. Причем и в качестве транспортного средства, и в качестве носителя военного оборудования, и буквально в качестве боевой единицы - платформы для размещения оружия.

Willys MB (США, 1941 г.)

Автомобиль, который основал саму концепцию многофункционального утилитарного утилитарного внедорожника - легкого, простого и настолько дешевого, что не будет преувеличением назвать его одноразовым. Конструкторы небольшой американской фирмы Bantam первыми нащупали эту идею, хотя к тому времени (война уже шла второй год) все воюющие стороны пытались создать нечто подобное.

Но все те легкие полноприводные машины для полевых условий (немецкие BMW Type 325 с Hanomag Type 20B, японские Kurogane Type 95, советские ГАЗ 11-61) на самом деле не были такими легкими и такими дешевыми, как хотелось военным. "Вилисы" и его клоны Bantam BRC40 и Ford GPW, выпущенные тиражом 648 тысяч, служили на всех континентах - ездили в разведку, таскали легкие пушки, возили командиров и раненых. Кстати, всему миру первый в истории джип запомнился как Willys, хотя создали его на Bantam, а около трети производства составлял его двойник Ford GPW.

БА-64 (СССР, 1941 г.)

Идеальный исходя из армейской логики броневик: простейший, но хорошо защищенный корпус, компактность, привод на все колеса, возможность ездить даже по раскисшей пашне и что самое главное - трогаться на ней (вы не пробовали по такому чернозему хотя бы ходить?). При этом все запчасти позаимствованы от массового внедорожника - джипа ГАЗ-64 плюс серийное производство агрегатов на автомобильном заводе. Наконец согласитесь, машинка интересна не только с точки зрения военных, но и как дизайнерский продукт. БА-64 использовался на европейском театре боевых действий на протяжении всей войны - сопровождал колонны, ходил в разведку и в отчаянные рейды по вражеским тылам.

Интересно, что бронеавтомобили подобного концепта существовали еще в нескольких воюющих армиях, но все они были более сложной оригинальной конструкции. При том что отечественный броневичок фактически представлял собой базовый джип ГАЗ-64, облаченный в броню - то есть был максимально технологичным и дешевым. Показательно, что экземпляры БА-64, которые выжили до конца войны, разошлись по всему миру, где служили еще много лет - не только в армии, но и в полиции.

Studebaker US6 (США, 1941 г.)

Автомобиль высокой проходимости (6 ведущих колес) и немалой грузоподъемности (2,5 - 5 т), который в свое время не понравился американским военным. Следовательно, почти весь его тираж (порядка 130 тыс.) был отправлен союзникам Штатов - в СССР, Британию и Францию.

Между тем, "Студер" установил новый стандарт армейского грузовика - он был надежным и долговечным, пригодным одновременно и для бездорожья, и для быстрого движения в колоннах по дорогам с твердым покрытием. В Красной армии Studebaker US6 классифицировался в первую очередь как скоростной артиллерийский тягач и был наиболее ценным именно в этом качестве. Однако, для перевозки грузов он тоже использовался, а еще на его шасси базировалось самое передовое оружие Второй мировой - реактивные минометы "Катюша", а фактически - тактические ракеты.

Bedford MWD (1938 г.)

Среди огромного количества так называемых военизированных моделей британского производства наиболее массовым был Bedford MWD (66 тыс. единиц). Это был типичный легкий автомобиль (грузоподъемность до 1,5 т), созданный на базе обычного грузовика, который сразу адаптировали для различных военных задач: перевозки военнослужащих, малогабаритных грузов и монтажа зенитных установок. Основная военная версия MWD имела практичный, и, мягко говоря, лишенный декора дизайн: плоская передняя панель капота, две или одна фара (почему-то слева!), открытая кабина без дверей и деревянная бортовая платформа. Правда, среди шести различных модификаций "Бедфорда" были версии и с более комфортными кабинами.

ГАЗ-АА, (СССР, 1932 г.)

Это та самая "полуторка", которая была самой простой по конструкции машиной той войны. И именно поэтому этот автомобиль использовали военные армий обеих противоборствующих сторон, и именно поэтому он в конце концов дошел до самого Берлина. Особенно интересно, что его ценность сохранялась при том что рядом, в тех же автобатах, и советских, и нацистских (немцы использовали трофейные "ГАЗики"), воевали более совершенные полноприводные машины следующих поколений. Главный секрет ГАЗ-АА и его рейстайлинговой версии ГАЗ-ММ в том, что при грузоподъемности 1,5 тонны он был легок, компактен и приспособлен к плохим дорогам. "Полуторка" работала на любом бензине и на керосине, не имела хронически проблемных узлов и была пригодна к ремонтам в любой условиях.



Коротко

Склоняя головы в благодарности перед нашими дедами и прадедами - победителями той кровавой битвы, как люди технической закалки не можем не отметить один, так сказать, дополнительный, побочный эффект страшной войны. Тогда в огне боевых действий родились новые типы конструкций и даже целые классы автомобилей - которыми мы пользуемся и до сих пор. Хотя, строго говоря, человечеству было бы лучше научиться поддерживать технический прогресс без таких печальных "случайностей".

При подготовке статьи были использованы материалы музеев "Фаэтон" (г. Запорожье) и "Колеса истории" (г. Киев).