Война должна закончиться не минскими соглашениями, а формулой мира, - Подоляк

Подоляк подчеркнул, что правильная финализация войны существенно ускорит вступление Украины в Евросоюз и другие международные сообщества и позволит избежать даже вероятность потери своей государственности.

"Практически все инициативы украинской власти и правительства находят отклик среди западных и европейских союзников и становятся ключевыми элементами глобальной повестки дня. Это вопросы ядерной и продовольственной безопасности, а также трансформация международных площадок, например, таких как ООН или МАГАТЭ. Кроме того, рассматриваются вопросы формулы мира, формулы, позволяющей иметь стабильный мир, а не его имитацию, ведь есть множество примеров, когда незаконченные войны погашались условными "Минскими соглашениями", - подчеркнул советник.

Он уточнил, что визит президента Украины Владимира Зеленского под условным названием Лондон - Париж - Брюссель стал демонстрацией консолидированного единства европейской политической элиты в ее понимании причин войны России в Украине.

"И что важно - европейское сообщество понимает ход войны и каким образом она должна закончиться. Так же, как политические лидеры подавляющего большинства европейских государств имеют консолидированное понимание тех инструментов, которые нужны Украине именно сейчас, и так же консолидированно принимают решения относительно разного оружия, которое будут предоставлять Украине", - констатировал Подоляк.