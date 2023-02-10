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Война должна закончиться не минскими соглашениями, а формулой мира, - Подоляк

Фото: советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

В Офисе президента Украины отметили, что Минские соглашения - это формула неправильного окончания войны, которая имеет в основе имитацию мира, а не его стабильность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка в эфире телеканала FREEДOM.

Подоляк подчеркнул, что правильная финализация войны существенно ускорит вступление Украины в Евросоюз и другие международные сообщества и позволит избежать даже вероятность потери своей государственности.

"Практически все инициативы украинской власти и правительства находят отклик среди западных и европейских союзников и становятся ключевыми элементами глобальной повестки дня. Это вопросы ядерной и продовольственной безопасности, а также трансформация международных площадок, например, таких как ООН или МАГАТЭ. Кроме того, рассматриваются вопросы формулы мира, формулы, позволяющей иметь стабильный мир, а не его имитацию, ведь есть множество примеров, когда незаконченные войны погашались условными "Минскими соглашениями", - подчеркнул советник.

Он уточнил, что визит президента Украины Владимира Зеленского под условным названием Лондон - Париж - Брюссель стал демонстрацией консолидированного единства европейской политической элиты в ее понимании причин войны России в Украине.

"И что важно - европейское сообщество понимает ход войны и каким образом она должна закончиться. Так же, как политические лидеры подавляющего большинства европейских государств имеют консолидированное понимание тех инструментов, которые нужны Украине именно сейчас, и так же консолидированно принимают решения относительно разного оружия, которое будут предоставлять Украине", - констатировал Подоляк.

РБК-Украина сегодня сообщало, что советник Офиса президента Михаил Подоляк призвал мир передать ВСУ необходимое оружие: "Иначе геноцид не остановить".

Напомним, мы писали, что, по словам Подоляка, наши бойцы в текущем году получат все необходимое оружие, включая дальнобойные ракеты и штурмовую авиацию.

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Война России против Украины