Война Израиля против ХАМАСа займет больше, чем несколько месяцев, - Галлант

"ХАМАС - это террористическая организация, которая в течение десяти лет создавала себя для борьбы с Израилем", - заявил он.

По словам министра, боевики построили инфраструктуру под землей и над землей, и уничтожить ее нелегко.

"Это потребует определенного времени - это продлится более нескольких месяцев, но мы победим и уничтожим их", - заявил Галлант.

Война Израиля и ХАМАСа

Боевики ХАМАСа в начале октября совершили вторжение в Израиль. Террористы убивали и похищали военных и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи" и начал обстреливал места расположения террористов в Секторе Газа.

24 ноября между Израилем и ХАМАСом началось временное перемирие для освобождения пленных. Помимо этого стороны договорились о прекращении огня на четыре дня, а после удалось его продлить еще на два дня с условием, что боевики освободят большинство заложников.

1 декабря Израиль возобновил боевые действия в Секторе Газа. В Министерстве обороны страны тогда заявили, что боевики ХАМАС нарушил условия перемирия.

Армия обороны Израиля продолжает операцию на юге Сектора Газа. Она уже окружила Хан-Юнис - второй по величине город и даже пробилась в его центр.

Также, по данным СМИ, ЦАХАЛ начал затапливать морской водой подземные тоннели ХАМАС в Газе.

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