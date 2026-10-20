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Нефть взлетела до максимума за пять месяцев: что всколыхнуло рынок

17:08 20.10.2026 Вт
2 мин
aimg Иван Носальский
Нефть взлетела до максимума за пять месяцев: что всколыхнуло рынок Иллюстративное фото: цены на нефть продолжают расти (Getty Images)
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Цены на нефть марки Brent достигли максимума за последние пять месяцев. Это произошло на фоне атак хуситов на объекты в Саудовской Аравии и сообщений об ударах по судам в Персидском заливе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли до 111,75 доллара за баррель - максимума с мая. По состоянию на 13:20 по Киеву они торговались на уровне 111,20 доллара, подорожав на 1,65 доллара, или 1,5%.

Ноябрьские фьючерсы на американскую нефть WTI во вторник подорожали до 110 долларов за баррель - максимума с апреля. Позже цена снизилась до 109,08 доллара за баррель. Это на 5,42 доллара, или 5,2%, больше, чем на предыдущем закрытии.

"Цены на нефть остаются на высоком уровне... Это указывает на то, что рынок закладывает в стоимость значительную премию за риск с учетом нестабильности ситуации", - подчеркнули аналитики ING.

Причина роста цен

В понедельник, 19 октября, йеменские хуситы заявили о том, что они несколько раз атаковали энергетические объекты, аэропорты и военные цели в Саудовской Аравии. В частности, речь об объекте компании Aramco в Янбу, нефтяном месторождении Шайба, международном аэропорте имени короля Халида в Эр-Рияде и аэропорте Абха.

При этом власти Саудовской Аравии не подтвердили такие атаки.

Напомним, несколько недель назад президент США Дональд Трамп заявил о том, что война США с Ираном "скоро закончится", и поэтому цены на нефть резко упадут.

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