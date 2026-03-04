Война в Иране ведет мир к кризису: три сценария развития событий

В Европе устойчивый рост цен на энергоносители приведет к рецессии в экономике. Для США рост цен на газ и нефть поставят Федеральную резервную систему в безвыходное положение - она застрянет между войной, которая повышает инфляцию, и президентом, который требует снижения процентных ставок.

С другой стороны, для Китая прекращение импорта иранской нефти по низким ценам вероятно усилит нагрузку от тарифов Белого дома и краха рынка недвижимости.

Худший сценарий

В Bloomberg предполагают, что при неблагоприятном сценарии длительное закрытие Ормузского пролива, через который экспортируется идет около 20% мировой нефти, повысит цены на 80% от довоенного уровня - до примерно 108 долларов за баррель. Не исключено, что цены останутся на высоком уровне до четвертого квартала года.

Диапазон неопределенности широк. Значительные повреждения энергетической инфраструктуры Персидского залива - например, больше ударов беспилотников по объектам Saudi Aramco или превышение рыночной реакции - могут значительно повысить цены. Частичные разрушения или короткий конфликт будут означать, что цены начнут снижаться раньше.

Резкий рост цен на нефть влияет на экономику через несколько каналов. Цены увеличивают расходы для потребителей и бизнеса, уменьшая покупательную способность. Они также способствуют инфляции, повышая цены на транспорт и все, что связано с нефтехимической продукцией.

Трамп также столкнется с политической опасностью. Ни инфляция, ни иностранные войны не популярны среди избирателей США.

Последствия кризиса для Европы

Для других крупных развитых экономик - еврозоны и Британии - история роста более простая. Без каких-либо значительных производителей энергии, которые бы воспользовались более высокими ценами на нефть, они сталкиваются с большим ударом по ВВП. Европа также больше подвержена влиянию цен на природный газ.

Модель Bloomberg Economics указывает на удар по ВВП от энергетического шока в размере 0,6% для еврозоны и 0,5% для Великобритании.

Китай тоже проигрывает?

Китай является крупным импортером нефти. Иран и Венесуэла вместе составили значительную долю его закупок, и благодаря проблемам в этих странах, Китай смог покупать нефть со скидкой. Покупка нефти по 108 долларов за баррель добавила бы около 0,8 процентного пункта к инфляции.

Рост цен на нефть может усилиться стрессами от тарифов Трампа и медленного всплеска пузыря на рынке недвижимости.

Кто выиграет от роста цен на нефть

Среди победителей от перебоев в поставках нефти и газа будет Россия. Резкий рост цен на нефть фактически ликвидировал бы ее дефицит бюджета, дав Кремлю больше денег для расходов на войну против Украины.

Умеренный и оптимистический сценарии

По менее экстремальному сценарию боевые действия продолжатся без дальнейших масштабных ударов по энергетической инфраструктуре или длительных перебоев в работе Ормузского пролива. Цены на нефть будут колебаться около 80 долларов за баррель.

В таком случае инфляция растет умеренно - примерно на 0,3 процентного пункта в США и примерно на 0,5 процентного пункта в Британии и еврозоне.

В наименее экстремальном случае США и Иран достигнут прекращения огня. Перебои уменьшатся, а цена на нефть упадет до 65 долларов за баррель.