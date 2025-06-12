"Война не является преградой": посол ЕС рассказала, какие реформы должна сделать Украина

Реформы в Украине должны продолжаться даже во время войны. В частности, это судебная реформа, децентрализация и энергетическая сфера.

Об этом посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова сказала в интервью РБК-Украина.

Как отметила посол, реформы активно обсуждаются в рамках кластера "Фундаментальные ценности".

"Мы активно поддерживаем гражданское общество, которое выполняет функцию надзора, работаем с правительством. В рамках Механизма поддержки Украины (Ukraine Facility) имеем ряд критериев, которые включают эти вопросы - судебная реформа, антикоррупция и верховенство права в широком смысле", - сказала Матернова.

Судебная реформа

Отвечая на вопрос, в каких сферах прогресс мог бы быть достигнут даже в таких сложных условиях, Матернова сказала: "Думаю, Украина приложила много усилий для перезапуска своей судебной системы. И, как свидетельствуют опросы бизнеса, которые я видела, там есть положительная динамика. Органы судебного самоуправления перезапущены и тому подобное".

По ее словам, есть еще моменты, которые следует довести до конца - это перезапуск Верховного суда, завершение назначений в Конституционный суд и Высший антикоррупционный суд, а также надлежащее создание Высшего административного суда.

"Я не думаю, что война является преградой для этого - чтобы полностью воспользоваться преимуществами обновленной судебной системы. Она началась еще в 2016 году - пришло время ее завершить", - сказала посол.

Децентрализация и энергетика

Матернова также упомянула еще две сферы. Первая - это продолжение децентрализации. По ее мнению, это одна из самых успешных реформ. Матернова пояснила, что имеете в виду имплементацию.

"Планируется создание префектурных органов, и нужно обеспечить четкое распределение ответственности между местным, региональным и национальным уровнями. Это важная реформа, которую мы поддерживаем технически, но также внимательно за ней следим. Она тоже является частью критериев в рамках Ukraine Facility", - сказала она.

"И третье - хотя есть и другие направления - важно продолжить энергетические реформы: регулирование, интеграцию рынка (market coupling), общее управление государственной собственностью в сфере энергетики", добавила посол ЕС.