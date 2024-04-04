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Оккупанты выезжают на поле боя колоннами, как на парад. ВСУ показали, как уничтожают врага

Четверг 04 апреля 2024 21:23
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Оккупанты выезжают на поле боя колоннами, как на парад. ВСУ показали, как уничтожают врага Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские захватчики выезжают на поле боя колоннами, как на парад, чтобы захватить позиции украинских войск. Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады показали, как уничтожают оккупантов и их технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бригады.

"Ежедневно враг пытается давить техникой в зоне ответственности 47 отдельной механизированной бригады. На поле боя выезжают колоннами, как на парад. И это свидетельствует о том, что российским оккупантам крайне важен участок, который удерживает наша бригада", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в свою очередь воины 47 ОМБр встречают российских оккупантов салютом. Вражеская бронетехника назад не возвращается, как и сами же захватчики.

На видео показан результат взаимодействия инженеров, артиллеристов и операторов дронов 25 ОШБ 47 отдельной механизированной бригады. В результате боевой работы была уничтожена вражеская БМП вместе с оккупантами.

Потери России в Украине

По данным Генштаба, украинские защитники с начала полномасштабного вторжения России уничтожили уже более 445 тысяч оккупантов. Только за последние сутки наши воины ликвидировали 670 захватчиков.

Также за прошедшие сутки ВСУ уничтожили 9 танков, 18 ББМ, 29 артсистем и другую технику врага.

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