Оккупанты выезжают на поле боя колоннами, как на парад. ВСУ показали, как уничтожают врага
Российские захватчики выезжают на поле боя колоннами, как на парад, чтобы захватить позиции украинских войск. Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады показали, как уничтожают оккупантов и их технику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бригады.
"Ежедневно враг пытается давить техникой в зоне ответственности 47 отдельной механизированной бригады. На поле боя выезжают колоннами, как на парад. И это свидетельствует о том, что российским оккупантам крайне важен участок, который удерживает наша бригада", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в свою очередь воины 47 ОМБр встречают российских оккупантов салютом. Вражеская бронетехника назад не возвращается, как и сами же захватчики.
На видео показан результат взаимодействия инженеров, артиллеристов и операторов дронов 25 ОШБ 47 отдельной механизированной бригады. В результате боевой работы была уничтожена вражеская БМП вместе с оккупантами.
Потери России в Украине
По данным Генштаба, украинские защитники с начала полномасштабного вторжения России уничтожили уже более 445 тысяч оккупантов. Только за последние сутки наши воины ликвидировали 670 захватчиков.
Также за прошедшие сутки ВСУ уничтожили 9 танков, 18 ББМ, 29 артсистем и другую технику врага.
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