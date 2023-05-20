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Выезд за границу с домашними питомцами: главные правила для владельцев животных

Фото: украинцам напомнили правила выезда за границу с животными (freepik com)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы, имеющие домашних любимцев, могут выехать за границу с животными. Однако для этого необходимо выполнить несколько условий и иметь специальные документы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Главные правила для выезда за границу с животным

Одно из главных правил - это наличие у животного чипа и вакцины против бешенства. Вакцинацию можно сделать с 12 недель возраста животного. Идентификация должна быть сделана раньше, чем вакцинация.

Все медицинские процедуры животного должны быть внесены в ветеринарно-санитарный паспорт, выдаваемый в государственной ветклинике.

Кроме того, перед поездкой владельцы должны проверить своих домашних любимцев на бешенство. Тест нужно делать не позднее, чем за три месяца до вывоза животного за границу, а также минимально через 30 дней после даты вакцинации.

Международный ветеринарный сертификат

Получить международный ветеринарный сертификат можно, если вы путешествуете:

  • железнодорожным транспортом - обратитесь в территориальные органы Госпродпотребслужбы на границе вашего региона;
  • автомобилем - к территориальным органам Госпродпотребслужбы на границе вашего региона или к государственному ветеринарному инспектору в пунктах пропуска, но заранее уточняйте режим работы.

Напомним, ранее в Польше изменились правила ввоза домашних животных для граждан Украины.

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