Выехать на оккупированную часть Запорожской области сегодня невозможно: названа причина

Во вторник, 20 сентября, выехать из Запорожья на неподконтрольную Украине территорию невозможно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бердянск Сейчас.
"Выезд автотранспорта из Запорожья на неподконтрольную Украине территорию сегодня не производится", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, причиной стали погодные условия и размытая дорога.
Как сообщалось, российские оккупанты хаотично минуют дороги в Запорожской области. В результате этого гражданские машины взрываются на минах.
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