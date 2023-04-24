Обнаружили подозрительный пакет. В посольство РФ в Греции вызвали взрывотехников, - СМИ

Греческая полиция вызывала взрывотехников на территорию посольства России, поскольку там обнаружили подозрительный пакет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Protothema.
По информации издания, к дипломатическому представительству России подошел мужчина, который хотел передать пакет. Но охрана его не пустила. После этого неизвестный, садясь в такси, бросил пакет на территорию посольства и уехал.
Пакет оставался на территории посольства до того момента, пока не приехало подразделение по обезвреживанию взрывоопасных предметов. Саперы не нашли там ничего подозрительного.
Правоохранители уже нашли мужчину, бросившего пакет, и таксиста, который его подвез. Мужчин доставили в полицию.
Напомним, ранее стало известно, что в Испании суд решил отпустить под залог мужчину, которого подозревают в рассылке пакетов со взрывчаткой в посольство Украины и не только.
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