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Обнаружили подозрительный пакет. В посольство РФ в Греции вызвали взрывотехников, - СМИ

Фото: в посольство РФ в Греции вызвали взрывотехников (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Греческая полиция вызывала взрывотехников на территорию посольства России, поскольку там обнаружили подозрительный пакет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Protothema.

По информации издания, к дипломатическому представительству России подошел мужчина, который хотел передать пакет. Но охрана его не пустила. После этого неизвестный, садясь в такси, бросил пакет на территорию посольства и уехал.

Пакет оставался на территории посольства до того момента, пока не приехало подразделение по обезвреживанию взрывоопасных предметов. Саперы не нашли там ничего подозрительного.

Правоохранители уже нашли мужчину, бросившего пакет, и таксиста, который его подвез. Мужчин доставили в полицию.

Напомним, ранее стало известно, что в Испании суд решил отпустить под залог мужчину, которого подозревают в рассылке пакетов со взрывчаткой в посольство Украины и не только.

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