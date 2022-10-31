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Обнаружили переписку с Кириллом. СБУ обыскала УПЦ МП в Кировоградской области

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Кропивницкий , Понедельник 31 октября 2022 14:44
Обнаружили переписку с Кириллом. СБУ обыскала УПЦ МП в Кировоградской области Фото: СБУ обыскала 31 октября УПЦ МП в Кировоградской области (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ провела обыски у руководства УПЦ МП в Кировоградской области. Отдельные представители этой общины причастны к распространению идей, посягающих на территориальную целостность Украины и разжигание религиозной розни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Обыски проходили в Кировоградской и Александрийской епархиях, а также по местам жительства фигурантов.

"Среди прочего у них обнаружена переписка митрополита Кировоградского и Новомиргородского с патриархом московским Кириллом и изъято большое количество изготовленных в РФ антиукраинских материалов. В их текстах содержатся признаки совершения уголовных правонарушений, предусмотренных двумя статьями УКУ", - говорится в сообщении.

Как отмечают в СБУ, эти материалы активно распространялись среди священнослужителей и верующих, чтобы сформировать среди них позиции, выгодные стране-агрессору.

Автор одной из книг - Андрей Новиков, экс-секретарь Одесской епархии УПЦ МП, который в 2014 году выехал в РФ. Сейчас он ведет собственный телеграмм-канал, где продвигает российские нарративы", - добавляют в СБУ.

Все изъятые материалы отправлены на экспертизы.

Как сообщалось, СБУ разоблачила митрополита одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области на работе в интересах Российской Федерации. Он оправдывал агрессию страны-оккупанта и разжигал межконфессиональную рознь среди верующих.

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Служба безопасности Украины УПЦ МП
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