Веерные отключения электроэнергии: в "Укрэнерго" рассказали о графиках

"Это будут полностью контролируемые временные ограничения, которые продлятся по несколько часов. Они вводятся в полной координации с диспетчерами "Укрэнерго" и призваны сохранить баланс в энергосистеме и ускорить восстановление электросетей", - сказал Кудрицкий.

По его словам, 10 октября под ракетную атаку врага попало беспрецедентное количество энергетических объектов во многих регионах Украины. Диспетчеры НЭК "Укрэнерго" заживляли потребителей по резервным схемам питания, а ремонтные бригады - срочно восстанавливают поврежденное оборудование.

"Укрэнерго" вчера вечером возобновило энергоснабжение в большинстве регионов, где оно исчезло в результате масштабных ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры магистральных сетей, сообщил Кудрицкий.

Он также обратился к украинцам с просьбой вечером с 17 до 23 часов, по возможности, снизить использование мощных электроприборов. "Это утюги, электроотопление, теплый пол, стиральные машины и т.д. Мы просим разумно и бережно относиться к электропотреблению в эти дни, чтобы дать энергетикам время восстановить электросети", - сказал Кудрицкий.