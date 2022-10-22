Энергетическая тревога. В Киеве и в четырех областях будут отключать свет

Как отметили в пресс-службе, сегодня, 22 октября, с утра снова критически увеличилось потребление электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

"Поэтому Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужденно отдал команду на временное ограничение потребления в этих регионах. Величина ограничения на данный момент значительно меньше, чем применявшаяся накануне 21 октября",- говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, это необходимо, чтобы снизить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены террористическими ракетными атаками.

При этом энергораспределительная компания Киева Yasno сообщила потребителям: "Внимание! Энергетическая тревога! Возможно отключение света в г. Киев".