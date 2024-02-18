Вывод украинских войск из Авдеевки завершен, - ВСУ

"Да, это завершение состоялось еще вчера", - сказал он.

Также Лиховой подтвердил, что некоторое количество украинских военных, которые воевали в Авдеевке, попало в плен. Но количества он не назвал.

"Это количество может уменьшиться, когда часть из них выйдет к своим подразделениям. Выход происходил в сложных условиях, может быть и так. Нужна верификация тех, кто вышел, но еще не присоединился к своим. Возможно, кто-то не смог выйти. Это процесс, который занимает определенное время. Я бы просил воздержаться от спекуляций. Это количество не такое, чтобы говорить о больших масштабах", - добавил спикер таврического направления.

Выход ВСУ из Авдеевки

В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские войска из Авдеевки, находившейся под угрозой оцепления врагом.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, президент Зеленский назвал решение вывести войска из Авдеевки правильным и профессиональным, но подверг критике союзников за ненадлежащую помощь Украине, что и привело к такой ситуации.

Больше о выходе ВСУ из Авдеевки и о том, как это может повлиять на фронт, читайте в материале РБК-Украина

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