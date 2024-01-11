Изучаем новинки авторынка: какие машины начнут продавать в Украине в 2024 году

В автомобильном мире – свой календарь, и самая интересная его часть – это расписание презентаций новинок. Что нового приготовили автопроизводители для украинского потребителя? Ассортимент не так богат, как в мирное время, но выбор все равно есть.

В прошлые разы мы рассказывали о самых ожидаемых в 2024 году кроссоверах и электромобилях, а сегодня в нашем обзоре новинки из других классов. Часть из них попадет к нам после рестайлинга, часть будет совершенно новой.

Citroen C3

Полностью новый автомобиль В-класса, который должен поступить в украинские автосалоны в середине наступившего года. Машина имеет принципиально новую внешность, похожую скорее на миникросовер, и построена она на новой энергоэффективной глобальной платформе Stellantis Smart Car, позволяющей достичь невысокой цены модели. Отметим, что он также существует в качестве электромобиля, имея в таком случае название Citroën ë-С3 (просим не путать!). Создатели новинки отмечают новые качества интерьера: в нем больше простора, в него легко садиться, а расположение водителя на 10 см выше типичной для нынешнего В-класса позиции. Конструкторы приняли особые меры, чтобы повысить комфортность движения плохими дорогами – амортизаторы подвески имеют специальные прогрессивные гидравлические отбойники-ограничители. Клиренс также повышен, что упрощает преодоление неровных участков. К сожалению, до сих пор ничего нельзя сказать о силовых агрегатах – какими они будут, будет ли среди них дизель (скорее всего, нет) и какими будут автоматические трансмиссии.

Opel Zafira Life

Не совсем новый, но хорошо обновленный пассажирский минивэн на 9 посадочных мест. Вместе с другими моделями "Опеля" Zafira получила новый фирменный стиль оформления передка Vizor, с LED-фарами и совмещенной вплотную радиаторной решеткой, похожей на визор (стекло) гоночного шлема. По-прежнему будет два варианта длины – 4,98 и 5,33 м. Предусмотрено новое оформление и оснащение интерьера, очень интересного с точки зрения дизайна, к слову.

К сожалению, Stellantis пока не сообщает ничего конкретного о двигателях обновленного минивэна, но можно предположить, что одним из ДВС будет высокоэффективный дизель BlueHDi на 180 л.с., спаренный с традиционной 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Подскажем, что в рамках одного концерна Stellantis существуют модели-близнецы "Зафиры" – Citroen Space Tourer, Peugeot Traveler, Fiat Ulysse, а также Toyota Proace Verso. Некоторые из них в этом году появятся в Украине в продаже. Между прочим, у Opel Zafira Life также есть электрическая версия, но мы не уверены, что она будет продаваться в нашей стране.

Mercedes-Benz E-Class

Роскошный представитель вымирающего класса седанов стал больше снаружи (длина 4,949 м) и внутри (больше пространства для ног и в плечах). Передняя часть интерьера представляет собой набор дисплеев, камер (в т.ч. для селфи), процессоров, приложений и т.п. Относительно силовых агрегатов – сугубо ДВС-сных комплектаций в Европе не будет, все варианты Е-класса будут иметь дополнительный электродвигатель. Половина силовых установок будут плагин-гибридными, то есть их можно будет подзаряжать и частично использовать в качестве электромобиля близкого радиуса действия (100 км). При этом чисто электрических "ешек" не будет, и это почему-то радует. Двигатели – бензиновые (от 129 л.с.) и дизельные (от 197 л.с.), трансмиссия – с задним или полным приводом. Пневмоподвеска будет доступна за доплату, равно как и управляемые задние колеса.

Mercedes-Benz AMG GT 55 Coupe

Внешне второе поколение мощного купе стало более спортивным – мускулистые крылья, выпуклая корма, откровенно злой рисунок радиаторной решетки. Под длинным капотом – никаких электромоторов и батарей, только 4,0-литровый бензиновый V8 с двойным турбонаддувом. Мощность 464 л.с. и крутящий момент 512 Нм – достойные показатели, так что не удивительно, что до первой сотни этот красавец разгоняется за 3,8 секунды. Все комплектации по умолчанию будут иметь полный привод и 9-ступенчатый "автомат". В салоне вместо двух кресел теперь сиденья по формуле 2+2. Приблизительно в одно время вместе с AMG GT 55 должна выйти его более мощная версия AMG GT 63. Внешних отличий между ними не должно быть, чего не скажешь о силовом агрегате: у ”шестьдесят третьего” он имеет 577 л.с. и соответственно ускорение 3,1 с до сотни.

Porsche Panamera

Роскошный спортседан в третьем поколении будет еще более динамичным и более насыщенным цифровыми технологиями. Все – ради лучшей управляемости и сохранения комфортности движения. Двигатели стали мощнее. Стартовый 2,9-литровый турбомотор V6 развивает 348 л.с. мощности и 499 Нм крутящего момента, что позволяет перемещать в пространстве роскошный салон “Панамеры” со скоростью 272 км/ч. На верхушке "панамеровской" иерархии будет гибридная версия Panamera Turbo E-Hybrid. Она будет иметь 670 л. суммарной мощности и 928 Нм крутящего момента. Особенно поражает вторая цифра, так что не удивительно, что большой гибридный седан ускоряется до 100 км/ч за 3 секунды. К продаже готовят как заднеприводные, так и полноприводные варианты Панамеры.

Skoda Superb

Четвертое поколение чешского флагмана обрадует украинских поклонников марки широкой гаммой двигателей внутреннего сгорания. Обещаны два типа кузова, и тот, что похож на седан, на самом деле будет замаскированным лифтбеком. В салоне целый набор дисплеев, но более важно, что физических кнопок тоже достаточно. В плане механики “Cьюперб” базируется на фольксвагеновской платформе MQB от Passat Variant 2024 модельного года. В подвеске может быть обновленная система изменения настроек, под капотом – один из шести двигателей, как бензиновых TSI (1,5 – 2,0 л), так и дизельных TDI (2,0 л). В двух случаях ДВС будут помогать электромоторы: один – в составе мягкого гибрида, второй – в силовом агрегате плагин-гибрида, на котором можно будет проехать 100 км без помощи нефтяного топлива.

Если коротко

В трех наших обзорах мы упомянули только наиболее интересные и перспективные для украинского рынка машины. Несмотря на все проблемы глобального, неавтомобильного плана, выбор новых авто у нас будет – список одних только новых и обновленных моделей образца 2024 года состоит из нескольких десятков пунктов. Это хорошо, ведь при всех преимуществах вторичного рынка больше пользы для экономики страны и безопасности на дорогах принесут именно автомобили из салона.