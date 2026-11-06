Vivat закрывает книжные магазины из-за воздушных тревог: какие магазины уже не работают

Одним из магазинов, который уже прекратил работу, стал магазин Vivat в киевском торговом центре ''Магеллан''. Решение о закрытии было принято даже несмотря на то, что администрация ТЦ предложила компании скидку на аренду.

По словам Юлии Орловой, в течение последней недели из-за воздушных тревог книжный магазин ежедневно терял до двух часов работы. В общей сложности это около 14 часов простоя в неделю.

"Никакие скидки на аренду не помогут, когда людей нет и выручки нет", – отметила руководитель компании.

Сложная ситуация тоже в Днепре и Харькове. Там книжные сети из-за воздушных тревог не работают примерно по пять часов ежедневно. В пересчете это около 35 часов простоя в неделю для каждого магазина. Подобные проблемы, по словам Орловой, возникают и в других городах.

В то же время даже во время вынужденного прекращения работы книжные магазины продолжают нуждаться в финансовом обеспечении. Компания должна оплачивать аренду помещений, отопление, электроэнергию и работу команды.

В связи с этим Vivat изменяет подходы к управлению сетью: переезжает, объединяет отдельные локации, просматривает затраты и ищет форматы работы, которые позволят функционировать в новых условиях.

Отдельно компания уже пересматривает стратегию работы книжных магазинов на 2027 год. Юлия Орлова отметила, что Vivat понимает возможность новых закрытий в течение следующего года.

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