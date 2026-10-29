В Киеве закрываются рестораны, кафе и книжные магазины: какие заведения прекратили работу

В Киеве ряд заведений общественного питания и книжных магазинов прекратили работу или объявили о закрытии. Среди них – отдельные локации ресторанных сетей, кафе, кондитерская и книжные магазины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления заведений.

Какие заведения прекратили работу

''Цветочная мафия''

Сеть ''Цветочная мафия'' закрыла три из четырех заведений в Киеве. Речь идет о локациях на улицах Софиевской, Шота Руставели и Владимирской.

Работать продолжает только заведение на Подоле. Зимой его планируют превратить в ''Глинтвейню''.

BarOKO

Бар BarOKO по улице Софиевской, 4 завершил работу. О закрытии команда сообщила в социальных сетях, поблагодарив посетителей за поддержку и общие моменты.

26 сентября заведение провело финальную вечеринку со скидкой 20% на все меню и алкоголь.

KREMÓVA

Кондитерская KREMÓVA по улице Бассейной, 1/2 будет принимать гостей до 29 октября.

В то же время производство продолжит работу. Любимые десерты можно будет заказать с доставкой или забрать самостоятельно.

VATRA

Ресторан VATRA по улице Архитектора Городецкого, 4Б временно прекратил принимать гостей и ушел на зимние каникулы.

Команда планирует возобновить работу весной.

''Сушья''

Сеть ресторанов ''Сушия'' сокращает количество заведений в торговых центрах Киева.

В октябре уже закрылась локация в Ocean Plaza. До конца года работу могут приостановить еще четыре заведения сети в других торговых центрах столицы.

''Министерство чебуреков''

Заведение ''Министерство чебуреков'' на Контрактовой площади, 2Б прекратило работу.

В то же время, команда планирует вернуться по этому адресу с новой концепцией. Другие локации сети – на Бессарабке и KFM – продолжают работать.

''Встреча''

Кафе ''Встреча'' объявило о закрытии. Последние дни работы заведения прошли 27–28 сентября.

Команда поблагодарила гостей за поддержку и общие воспоминания и пригласила их на финальные дни работы, посвященные бургерам и коктейлям, которые стали визитной карточкой заведения.

MUSHLYA

В сети MUSHLYA произошли изменения сразу в двух локациях.

Заведение на Русановском бульваре, 1 окончательно прекратило работу. Ресторан по улице Крещатик, 25 ушел на сезонные каникулы к весне.

Oishi bā

Заведение Oishi bā объявило о прекращении работы в обычном режиме с 18 июля.

Команда поблагодарила посетителей за поддержку и общие воспоминания за восемь месяцев работы.

Ресторан ''Лента''

Ресторан украинской кухни ''Лента'' на Брестском проспекте, 53 прекратил работу в сентябре 2026 года.

Заведение открылось летом 2024 года и проработало около двух лет.

Чайная ''Волны''

Чайная ''Волны'' по улице Владимирской, 82 прекратила работу 28 августа 2026 года.

Заведение открылось в начале января и предлагало гостям 54 разновидности китайского чая.

Гастробар Tres

Гастробар Tres на улице Лысенко, 4 у Золотых ворот закрылся в конце августа после 12 лет работы.

Команда решила сосредоточиться на развитии ресторана Très Français на улице Костельной.

Кафе 3b Cafe

Кафе 3b Cafe по улице Хорива, 23 на Подоле прекратило работу 16 августа 2026 года.

Заведение работало с 2014 года и специализировалось на бургерах, стейках и других блюдах.

Винный бар Port

Винный бар Port в переулке Тараса Шевченко, 8-Б близ Майдана Незалежности прекратил работу летом 2026 года.

Пиццерия Pizza di Casa

Пиццерия Pizza di Casa на бульваре Верховной Рады, 17 в Дарницком районе закрылась в начале августа.

Заведение работало с октября 2014 года.

Кафе ''Имбирь''

Литературное кафе "Имбирь" на улице Жилянской, 7, работавшее более 15 лет, весной объявило о каникулах до осени.

Однако остановка работы продлилась на неопределенный срок.

Книжные магазины Readeat

Книжные магазины Readeat в ЖК "Комфорт" на улице Березневой, 12 и Readeat Город на улице Князей Острожских, 5/2А прекратили работу раньше, чем планировалось.

Сначала закрытие обеих локаций предполагалось в сентябре. Однако из-за уничтожения состава в результате российской атаки команда была вынуждена досрочно прекратить работу книжных магазинов.

К закрытию там планировали провести финальную распродажу со скидкой 35% на книги, настольные игры, пазлы и другие товары. Однако из-за изменения обстоятельств распродажа также завершилась раньше.

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