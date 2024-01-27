RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вытащили из Тисы. ГПСУ спасла мужчину, который пытался доплыть до Венгрии

Фото: ГПСУ спасли мужчину из Тисы (facebook.com DPSUkraine)
Автор: Карина Левицкая

Украинец пытался самостоятельно пересечь границу и выехать в Венгрию, однако во время переправки через Тису у него возникли трудности, из-за чего он обратился за помощью к спасателям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины.

По данным спасателей, спасенный самостоятельно проложил маршрут в Венгрию с помощью навигационного приложения.

"Однако он не учел, что Тиса достаточно опасна. Стремительное течение сбило его с ног и понесло в неизвестном направлении. Все, что смог сделать молодой человек, - ухватиться за ветки на берегу реки и вызвать спасательные службы", - пояснили в службе.

Пограничники помогли выбраться из воды, после чего доставили его в подразделение и согрели.

Выезд за границу

Напомним, в Украине с начала полномасштабного вторжения россиян действует военное положение и объявлена мобилизация. В связи с этим мужчинам призывного возраста запрещен выезд за границу. Также власти предусмотрели ряд исключений.

Военнообязанные мужчины уже не раз пытались незаконно пересекать границу для уклонения от мобилизации.

Например, недавно украинские пограничники поймали группу уклонистов, пытавшихся бежать из Украины в Венгрию на надувной лодке.

Кроме того, мы писали, что в апреле СБУ раскрыла схему для уклонистов. Им предоставляли гидрокостюмы для того, чтобы пересечь границу через реку.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВенгрияприкордонникиДПСУВойна России против Украиныпограничная служба