RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вице-президент США едет в Мюнхен, где будет говорить о новой помощи Украине, - Reuters

Фото: Вице-президент США Камала Гаррис (Nareshkumar Shaganti / Alamy)
Автор: Олег Васкив

Вице-президент США Камала Гаррис приедет в Мюнхен, где примет участие в конференции безопасности. Визит состоится в период с 17 по 19 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отметили в Белом доме, в своей речи политик:

  • отметить мужество украинского народа;
  • подтвердит международную поддержку Украины и обязательства Вашингтона по взаимной обороне в рамках НАТО;
  • очертит пути дальнейшей помощи нашему государству.

Кроме этого, Гаррис встретится с иностранными лидерами и продолжит интенсивное дипломатическое взаимодействие с союзниками по поводу войны РФ против Украины, а также по поводу других региональных и глобальных вопросах.

Напомним, президент США Джо Байден пообещал помогать Украине до победы в войне, которую развязала Россия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВойна России против Украины