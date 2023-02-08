Вице-президент США едет в Мюнхен, где будет говорить о новой помощи Украине, - Reuters

Вице-президент США Камала Гаррис приедет в Мюнхен, где примет участие в конференции безопасности. Визит состоится в период с 17 по 19 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как отметили в Белом доме, в своей речи политик:
Кроме этого, Гаррис встретится с иностранными лидерами и продолжит интенсивное дипломатическое взаимодействие с союзниками по поводу войны РФ против Украины, а также по поводу других региональных и глобальных вопросах.
Напомним, президент США Джо Байден пообещал помогать Украине до победы в войне, которую развязала Россия.
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