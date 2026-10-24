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Вице-президент Европарламента остановила голодовку ради Олешек, - Лубинец

15:33 24.10.2026 Сб
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: Пина Пичерно - Дмитрий Лубинец (facebook.com/dmytro.lubinets)

Вице-президент Европарламента Пина Пичерно согласилась прекратить голодовку после призывов украинской стороны на фоне прогресса в разрешении гуманитарного кризиса во временно оккупированных Олешках.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook .

Украинский омбудсмен провел разговор с европолитичностью и призвал его приостановить акцию протеста. По его словам, голодовка начала представлять серьезную угрозу для ее жизни и здоровья.

В ходе переговоров Лубинец проинформировал Пичерно о договоренностях по поводу локального прекращения огня, которому способствовала первая леди США Мелания Трамп.

Режим тишины обязан обеспечить доставку гуманитарной помощи и эвакуацию гражданских.

В частности, стороны согласовали разминирование дороги в Олешки, доставку пищи, воды, лекарств и оборудования для местной больницы, а также безопасное передвижение гражданских.

"Защита человеческой жизни и обеспечение доступа к гуманитарной помощи жителям Олешек остаются нашими главными приоритетами", - подчеркнул Лубинец.

Он также поблагодарил вице-президента Европарламента за ее принципиальную позицию.

"Мы благодарны Пине Пичерно за ее неизменную преданность, принципиальную позицию и последовательную поддержку наших людей, живущих в условиях временной оккупации", - отметил уполномоченный.

Напомним, что Силы обороны объявили режим прекращения огня в Олешках с 27 октября.

Как отмечалось ранее, в городе будет введен режим тишины для проведения гуманитарной операции.

Как писало РБК-Украина, Украина и РФ договорились о прекращении огня в Олешках, что позволит вывезти гражданских жителей и доставить необходимые лекарства, воду и продукты.

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