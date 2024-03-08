Вице-президент Еврокомиссии приехал в Украину

"Большая честь вернуться в Украину, которая мужественно дает отпор жестокой и незаконной агрессии России, как и снова выразить непоколебимую поддержку Евросоюзу. Украина, ее народ, уже сделали свой четкий выбор, что бы ни имел в виду Кремль", - написал Домбровскис.

Кроме того, европейский политик опубликовал фото с железногодорожного вокзала в Киеве.

скриншот twitter.com/VDombrovskis

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова прокомментировала визит вице-президента Еврокомиссии в Киев и опубликовала соответствующее фото.

Большой раз в @VDombrovskis back in Kyiv на этот специальный день. Happy #InternationalWomensDay ! Symbolically under my favourite statue of St. Olha wearing bullet proof vest. #SlavaUkraïni pic.twitter.com/fMQGL4skp9 — Katarina Mathernova (@kmathernova) March 8, 2024

Помощь Украине от ЕС

Европейский союз ввел 13 пакетов санкций против России с начала полномасштабного вторжения в Украину. Также страны ЕС предоставили Украине военную помощь, а Брюссель выделил гуманитарную помощь украинцам и беженцам.

В начале мая 2023 года Совет ЕС принял решение о помощи для Украины в размере одного миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов и ракет. Планировалось, что европейские страны предоставят Украине миллион снарядов до марта 2024, но страны ЕС не смогли выполнить план полностью.

По словам президента Владимира Зеленского, Украина получила от ЕС менее половины обещанных боеприпасов.