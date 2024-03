Вице-президент Еврокомиссии приехал в Украину

"Большая честь вернуться в Украину, которая мужественно дает отпор жестокой и незаконной агрессии России, как и снова выразить непоколебимую поддержку Евросоюзу. Украина, ее народ, уже сделали свой четкий выбор, что бы ни имел в виду Кремль", - написал Домбровскис.

Кроме того, европейский политик опубликовал фото с железногодорожного вокзала в Киеве.

скриншот twitter.com/VDombrovskis

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова прокомментировала визит вице-президента Еврокомиссии в Киев и опубликовала соответствующее фото.

Большой раз в @VDombrovskis back in Kyiv на этот специальный день. Happy #InternationalWomensDay ! Symbolically under my favourite statue of St. Olha wearing bullet proof vest. #SlavaUkraïni pic.twitter.com/fMQGL4skp9 — Katarina Mathernova (@kmathernova) March 8, 2024