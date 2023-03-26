Вице-президент Болгарии призвала к переговорам после заявления Путина о ядерном оружии в Беларуси

Ситуация становится "все более опасной и пугающей", сказала она, добавив, что поэтому она и президент Болгарии Румен Радев призывают к переговорам.

"Это не пустые разговоры. Это наше желание, потому что увеличение вооружений со всех сторон ведет к непредсказуемым решениям, которые на самом деле грозят уже серьезной войной", - добавила она.

При этом Йотова выразила надежду, что заявление о размещении ядерного оружия в Беларуси - это только угрозы.

"Я надеюсь, что разум все-таки возобладает, и в данном случае речь идет скорее об угрозах, чем о реальных действиях. Я очень надеюсь, что так и будет", - заявила вице-президент Болгарии.

Напомним, накануне российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы по просьбе главы беларусского режима Лукашенко решил разместить ядерное оружие в Беларуси.

При этом секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Кремль взял Беларусь в ядерные заложники.

В свою очередь министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, что Путин пытается запугать страны, поддерживающие Украину, объявив о размещении ядерного оружия в Беларуси.

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