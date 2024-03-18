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Вице-премьер Италии заявил, что результаты "выборов" в России "необходимо принять"

Фото: вице-премьер Италии Маттео Сальвини (facebook.com/salviniofficial)
Автор: Татьяна Степанова

В то время как западные лидеры критикуют псевдовыборы диктатора Владимира Путина, вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что "выбор российских избирателей необходимо принять".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Сальвини, который является лидером итальянской ультраправой партии "Лига" и был верным союзником Путина до вторжения России в Украину, заявил, что результат следует принять, потому что "когда люди голосуют, они всегда правы".

"Они проголосовали, и мы это признаем, надеясь, что 2024 год станет годом мира", - сказал вице-премьер Италии.

Выборы в России

На территории России "выборы" проходили в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года.

По словам представителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, результаты "выборов" уже заранее были известны в Кремле.

Детальнее о псевдовыборах в оккупации - в метариале РБК-Украина "Выборы" под дулом автомата. Как украинцев в оккупации заставляют голосовать за Путина".

Согласно результатам выборов, российский диктатор Владимир Путин якобы набрал 87,8% голосов.

Тем временем партизаны рассказали, как проходили так называемые "выборы" на временно оккупированных территориях.

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