Вице-адмирал США оценил шансы Украины перехватить инициативу в войне с Россией

Украина нуждается в финансовой поддержке от Соединенных Штатов Америки (США), чтобы продолжать борьбу с российской агрессией.

Об этом рассказал вице-адмирал США в отставке Майк Лефевер в блиц-интервью РБК-Украина .

На вопрос, способна ли Украина перехватить инициативу в войне, Лефевер ответил: "Да, я верю в это". В частности отметил решительность, стойкость и гордость украинцев.

"И поэтому я думаю, что предоставление Украине этого пакета помощи так важно, чтобы у нее была хотя бы возможность и средства, чтобы продолжать бой. За последние два года мы увидели твердость украинцев, но это утомляет, долгая война очень утомляет. Поэтому важно иметь возможность предоставить им (украинцам, - ред.) необходимые ресурсы, чтобы создать условия, при которых они могут бороться", - пояснил вице-адмирал.

Блокирование помощи Украине в США

В течение длительного времени в США ведутся дискуссии относительно продолжения финансовой поддержки Киева. Еще в феврале Конгресс одобрил законопроект, который предусматривал Украине более 60 млрд долларов помощи, впрочем, документ "застрял" в Палате представителей.

Недавно спикер Палаты представителей Майк Джонсон предложил разделить законопроект на четыре отдельных документа. Голосование ожидается уже в эту субботу, 20 апреля.

Между тем к законопроекту о помощи Украине уже подали 137 поправок. Почти все были поданы республиканцами.