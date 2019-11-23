Віце-президент США прибув з неоголошеним візитом до Іраку

Віце-президент Сполучених Штатів Амеркі Майк Пенс прибув з неоголошеним візитом до Іраку, щоб провести зустріч з президентом Південного Курдистану Нечірваном Барзані. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на агентство AP.

Зазначено, що Пенс прилетів в Ербіль на військовому вантажному літаку С-17, щоб зберегти в секреті свій візит. Відзначається, що цим візитом він хоче "заспокоїти" союзників США після того, як Вашингтон оголосив про виведення військ з Сирії, а турецька армія почала наступ на курдські загони в цій країні.

Крім того, AP з посиланням на високопоставленого американського чиновника пише, що візит віце-президента США покликаний підтвердити прихильність адміністрації американського президента Дональда Трампа до альянсу з курдами в боротьбі з "Ісламським державою".

Зазначено також, що в ході поїздки Пенс відвідав військову авіабазу Аль-Асад, з якої американці почали операцію по ліквідації глави ІД Абу Бакра аль-Багдаді, а також обговорив по телефону з главою уряду Іраку Адель Абдель Махді ситуацію з протестами у країні.

За даними Reuters, іракський прем'єр-міністр запевнив Пенса, що "працює над уникненням насильства" проти учасників протесту і має намір дотримуватися права мирних демонстрантів.

Нагадаємо, число загиблих в результаті зіткнень між поліцейськими і протестуючими в Іраку зросло до 340 людей.

Як писало РБК-Україна раніше, держсекретар США Майк Помпео закликав членів коаліції, що бореться проти "Ісламської держави", повернути бойовиків ІДІЛ у свої країни. Він підкреслював, що якщо всі країни повернуть бойовиків ІДІЛ до своїх в'язниць, це допоможе відновити інфраструктуру в Іраку і Сирії, які серйозно постраждали в результаті бойових конфліктів.