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Названі країни, які підписали декларацію про незгоду з підтвердженням повноважень РФ в ПАРЄ

Новини » В світі     31.01.2020 - 15:55
Названі країни, які підписали декларацію про незгоду з підтвердженням повноважень РФ в ПАРЄ
Фото: Парламентська асамблея Ради Європи (assembly.coe.int)

Декларацію підписали кілька країн Європи

Кілька країн в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) підписали декларацію про незгоду з рішенням про підтвердження повноважень делегації з Росії в Асамблеї. Про це повідомила голова постійної делегації Верховної ради в ПАРЄ Єлизавета Ясько Facebook.

Країни вимагають виконання резолюцій, які були прийняті в попередніх роках щодо агресії РФ і ситуації з правами людини в Росії.

"Українська делегація в ПАРЄ і наші друзі з країн Балтік+ і представники делегацій Великобританії, Грузії, Ісландії, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Словаччини та Швеції підписали декларацію про свою незгоду з рішенням про підтвердження повноважень російської делегації в ПАРЄ і вимогу виконання резолюцій, які були ухвалені в попередніх роках щодо агресії РФ і ситуації з правами людини в Росії", - написала Ясько

Вона також заявила, що підписи під декларацією поставили делегати від усіх чотирьох найбільших політичних груп ПАРЄ: Європейської народної партії, соціалістів, лібералів, консерваторів.

"Це означає, що в Європі є відповідальні політики з усіх політичних таборів, які усвідомлюють кризу Ради Європи й вважають, що "діалог" (насправді "прощення") Росії - це не шлях до миру і демократії, а потурання її агресивним прагненням. Ми не самі та будемо боротися за Україну і принципи демократії та прав людини ПАРЄ", - зазначила голова української делегації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава ПАРЄ проведе зустріч делегатів України, РФ, Латвії, Литви, Естонії, Грузії, щоб спробувати врегулювати суперечності між ними.

Як писало раніше РБК-Україна, 29 січня ПАРЄ затвердила повноваження російської делегації в повному обсязі. За ратифікацію повноважень делегації проголосували 96 парламентаріїв, проти 44, утрималися - 7.

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