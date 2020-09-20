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Віце-прем'єр Узбекистану помер від коронавіруса

Узбекистан, Неділя 20 вересня 2020 16:12
Віце-прем'єр Узбекистану помер від коронавіруса
Фото: Уктам Барноєв (facebook.com)
Автор: Максим Зайченко

Заступник прем'єр-міністра Узбекистану з питань розвитку аграрної та продовольчої сфер Уктам Барноєв помер від коронавірусної хвороби. Йому повинно було виповниться 57 років.

Про це повідомляється на офіційному сайті уряду Бухарської області Узбекистану.

Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, у Барноєва діагностували коронавірус в кінці липня. Він почав проходити лікування в приватній клініці Akfa Medline. Віце-прем'єр нібито помер під час лікування в Німеччині.

Барноєв з грудня 2016 року по лютий 2020 року був головою Бухарської області. З лютого він обіймав посаду заступника прем'єр-міністра Узбекистану з питань розвитку аграрної та продовольчих сфер. З липня його також призначили головою Федерації конярства та кінного спорту Узбекистану.

В Узбекистані за час пандемії підтвердили 51235 випадків коронавірусу. Померли від недуги 429 осіб. У країні проживають майже 33 мільйони осіб.

Також повідомлялося, що в травні посольство України в Узбекистані частково відновило прийом громадян.

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