Віце-прем'єр Узбекистану помер від коронавіруса

Фото: Уктам Барноєв (facebook.com)

Заступник прем'єр-міністра Узбекистану з питань розвитку аграрної та продовольчої сфер Уктам Барноєв помер від коронавірусної хвороби. Йому повинно було виповниться 57 років.

Про це повідомляється на офіційному сайті уряду Бухарської області Узбекистану.

Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, у Барноєва діагностували коронавірус в кінці липня. Він почав проходити лікування в приватній клініці Akfa Medline. Віце-прем'єр нібито помер під час лікування в Німеччині.

Барноєв з грудня 2016 року по лютий 2020 року був головою Бухарської області. З лютого він обіймав посаду заступника прем'єр-міністра Узбекистану з питань розвитку аграрної та продовольчих сфер. З липня його також призначили головою Федерації конярства та кінного спорту Узбекистану.

В Узбекистані за час пандемії підтвердили 51235 випадків коронавірусу. Померли від недуги 429 осіб. У країні проживають майже 33 мільйони осіб.

Також повідомлялося, що в травні посольство України в Узбекистані частково відновило прийом громадян.