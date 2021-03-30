ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Президент Словаччини прийняла відставку прем'єра Матовича

Новость на русском → Братислава, Вівторок 30 березня 2021 18:40
Президент Словаччини прийняла відставку прем'єра Матовича Фото: Ігор Матович (facebook.com igor.matovic.7)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Словаччини Зузана Чапутова у вівторок, 30 березня, прийняла відставку прем'єра країни Ігоря Матовича. Прем'єр подав у відставку на тлі скандалу з закупівлею російської вакцини від коронавірусу.

Про це повідомляє словацьке агентство Dennik.

Чапутова доручила міністру фінансів Едуарду Гегеру формування нового уряду.

Матович залишатиметься керівником словацького уряду, поки не призначать новий Кабінет міністрів. Більш того, Матович хоче стати міністром в новому уряді.

"Пройшов всього рік, але я відчуваю, наче їх десять. Це був найтяжчий рік для Словаччини з часів Другої світової війни. Я жив з одною метою - захищати життя та здоров'я людей", - сказав Матович в короткій заяві.

Нагадаємо, 22 березня Матович погодився подати у відставку з посади прем'єра Словаччини. Матович говорив, що його відставка може врятувати правлячу коаліцію і розв'язати урядову кризу.

Як відомо, Матович закупив у Росії вакцину від коронавірусу "Супутник V", яку ще не зареєстрували у Європейському союзі. Після цього половина партій правлячої коаліції зажадала відставки прем'єр-міністра Матовича.

Крім того, у відставку подали декілька міністрів уряду Матовича, зокрема очільник Міністерства охорони здоров'я.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Прем'єр-міністр Словаччина отставка
NEWS
Україна планує взяти нові зобов'язання перед МВФ, - Марченко
Україна планує взяти нові зобов'язання перед МВФ, - Марченко
DAILY
Бунтівна Феміда. Як Зеленський вирішив конституційну кризу і що чекає на КСУ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Бунтівна Феміда. Як Зеленський вирішив конституційну кризу і що чекає на КСУ