RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вице-канцлер Германии критикует свою разведку из-за прогнозов о войне в Украине

Фото: вице-канцлер Германии Роберт Габек (wikimedia.org)
Автор: Елизавета Драбкина

Вице-канцлер Германии Роберт Габек обвиняет Федеральную разведывательную службу в неправильной оценке хода войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Габека, которое приводит Welt.

Габек сетует на то, что спецслужбы Британии и США уже при продвижении российских войск к границе с Украиной очень серьезно предупреждали о войне.

"Другие (немецкие - ред.) службы говорили: это обучения, до худшего не дойдет. Но дошло до худшего", - сказал он.

Габек также отметил, что Федеральная разведывательная служба допустила ошибку сразу после вторжения РФ.

"Службы прогнозировали, что Путин оккупирует всю Украину через 24, 48 часов", - сказал он.

Добавим, что через два дня после начала полномасштабного вторжения России немецкое правительство приняло решение о начале поставок вооружения Украине.

Отметим, что многие политики считали, что Украина не сможет выстоять против российской армии. Они прогнозировали, что страна-агрессор захватит наше государство за короткое время. Однако они ошиблись. Сейчас украинскую армию называют одной из сильнейших в мире.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины