Шесть танковых батальонов. Германия назвала общее количество Leopard для Украины

Страны НАТО намерены передать Украине два батальона с немецкими танками Leopard 2, а также четыре батальона с Leopard 1. В сумме количество машин составит 160 единиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Германии Бориса Писториуса в интервью изданию Die Welt.

При этом он отметил, что отправить украинцам больше именно такого вооружения вряд ли удастся, поскольку "ресурсы союзников ограничены" и добавил, что и Германия "не может отдать все, потому что есть резервы, которые нельзя тратить".

"Я не вижу сценария, при котором выйдет отправить Украине дополнительные Leopard сверх того, о чем было объявлено", - заявил Писториус.

В то же время министр рассказал, что Польша совместно с союзниками отправит Украине два батальона Leopard 2, где будет 60 танков.

Кроме того, к концу года к ним прибавятся 100 танков Leopard 1, собранных в четыре батальона. Глава Минобороны Германии добавил, что США вместе с Британией тоже поставляют танки.

"К сожалению, у стран НАТО танки не стоят просто так, ожидая отправки. Несмотря на это, я считаю, что в среднесрочной перспективе удастся покрыть потребности Украины", - подытожил Писториус.

Как сообщалось, Германия передала Украине обещанные 18 танков Leopard 2 в рамках коалиции партнеров.

Отметим, что Польша стала первой из стран-партнеров, передавших Украине современные танки Leopard 2. Также передача этих машин уже была и из Португалии.

Более подробно о Leopard можете узнать в материале РБК-Украина.

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