Німеччина не заплатить компенсацію, якщо "Північний потік-2" не буде схвалений, - міністр економіки

У Німеччині розповіли, що буде, якщо регулятор вирішить, що проект "Північний потік - 2" не відповідає праву Євросоюзу і ФРН. Країна не буде виплачувати компенсацію.

За його словами, наразі Федеральне мережеве агентство призупинило процедуру сертифікації.

"Якщо вона буде відновлена, то ця процедура повинна буде вирішити, чи дотримані умови для схвалення відповідно до німецьких і європейських правил. А якщо це не так, то компенсація не покладається", - заявив політик.