Віце-канцлер Австрії подав у відставку

Посол України в Австрії Олександр Щерба повідомив, що віце-канцлер Австрії Хайнц-Крістіан Штрахе подав у відставку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Щерба у Twitter.

Щерба наголосив, що Штрахе подав у відставку через 18 годин після того, як було опубліковане компрометуюче відео.

В опублікованій заяві вказується, що віце-канцлер більше не є лідером Партії Свободи та більше не буде працювати в уряді країни. На посаді віце-канцлера його повинен замінити Норберт Хофер, який раніше очолював міністерство інфраструктури.

Сам Штрахе заявив, що не хоче, щоб цей скандал вплинув на долю правлячої коаліції, тому він готовий покинути пост лідера Партії Свободи.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Австрії вимагають відставки віце-канцлера через змову з росіянами. За інформацією видання на основі відео, в 2017 році віце-канцлер Австрії Штрахе і голова фракції Австрійської партії свободи (АПС) у парламенті Йоганн Гуденус заявили про готовність передати низку державних будівельних замовлень фірмам племінниці російського олігарха, якщо та надасть фінансову допомогу АПС перед парламентськими виборами.