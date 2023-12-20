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Вице-чемпион Украины получил трансферный бан от ФИФА: известна причина

Днепр, Среда 20 декабря 2023 12:16
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Вице-чемпион Украины получил трансферный бан от ФИФА: известна причина Фото: Юрий Максимов пока не сможет подписывать новичков (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорцив

Международная федерация футбола (ФИФА) наказала "Днепр-1" за денежные задолженности перед рядом футболистов и тренеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТаТоТаке".

"Спортклубовцы" временно ограничены в подписании новых исполнителей. Клуб наказан футбольными чиновниками за финансовые нарушения.

"Днепр-1" задолжал деньги нескольким футболистам, а также экс-наставнику команды Игору Йовичевичу. Клубный менеджмент сдержанно принял решение ФИФА. Руководство "спортклубовцев" приступило к работе над снятием трансферного бана, в частности якобы приняло принципиальное решение погасить задолженность.

Боссы "Днепра-1" надеются, что ограничения на подписание новых футболистов удастся отменить еще до конца 2023 года. Зимнее трансферное окно в украинской Премьер-лиге откроется 1 января.

"Днепр-1" в сезоне 2023/24

"Спортклубовцы" провалили старт кампании под руководством Александра Кучера. Команда по очереди вылетела из Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций еще на этапе квалификационных раундов.

14 сентября "Днепр-1" возглавил Юрий Максимов. Украинский специалист сумел стабилизировать выступления "спортклубовцев". Под руководством нового тренера команда одержала 9 побед в 14-ти матчах и всего трижды проиграла.

На зимнюю паузу "Днипро-1" пошел солидером чемпионата Украины. Вместе с "Кривбассом" подопечные Максимова набрали по 34 очка. Первый матч во второй части сезона "спортклубовцы" сыграют против закарпатского "Миная" (24 февраля).

К слову, ранее ФИФА отказалась признать "Днепр-1" правопреемником "Днепра" времен Коломойского.

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