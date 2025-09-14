RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Ветрено и не очень жарко: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Фото: в Украине будет теплая осенняя погода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 14 сентября, будет теплой, но не слишком жаркой. В некоторых регионах ожидаются сильные порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозу синоптиков, сегодня в Украине переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь на крайнем западе страны днем кратковременный дождь, местами возможна гроза.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. А днем в западных областях местами порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха днем в среднем будет от +20 до +25 градусов.

Погода в Киеве

В столице Украины 14 сентября без осадков, но местами облачно. Ветер юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

Столбики термометров днем в Киеве от +21 до +23 градусов.

 

По словам синоптиков, в Украине еще продолжается метеорологическое лето, а так называемое "бабье лето" еще не наступило. Как известно, метеорологическая осень наступает, когда температура воздуха несколько дней подряд держится в районе +15 градусов и не поднимается выше.

Подробнее о погоде в сентябре - в интервью РБК-Украина рассказала синоптик Наталья Птуха.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогода в КиевеГидрометцентр