Ветрено и не очень жарко: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

По прогнозу синоптиков, сегодня в Украине переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь на крайнем западе страны днем кратковременный дождь, местами возможна гроза.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. А днем в западных областях местами порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха днем в среднем будет от +20 до +25 градусов.



Погода в Киеве

В столице Украины 14 сентября без осадков, но местами облачно. Ветер юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

Столбики термометров днем в Киеве от +21 до +23 градусов.

