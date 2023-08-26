Ветроэнергетика придаст стабильность в энергоснабжении Украины зимой, - эксперт

"Альтернативная энергетика достаточно сильно поддерживала нас в определенные временные рамки с точки зрения обеспечения электроэнергией", - сказал Бужан.

По его словам, в этом году, в частности, был запущен ветропарк в Николаевской области, обладающий значительным потенциалом и зимой может поддерживать энергосистему.

"Зимой ветроэнергетика может выдавать достаточно сильную мощность", – добавил эксперт.

При этом он отметил, что государству следует говорить о дальнейшем развитии возобновляемой энергетики, чтобы энергетика страны была более защищена к обстрелам.