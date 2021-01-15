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Вітренко заявив про дефіцит електроенергії в Україні

Україна, П'ятниця 15 січня 2021 23:40
Вітренко заявив про дефіцит електроенергії в Україні
Фото: електрика (pexels)
Автор: Даша Харченко

Виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко сподівається, що Україні вдасться найближчим часом уникнути віялових відключень. Водночас в країні є дефіцит електроенергії.

Про це він сказав в інтерв'ю Deutsche Welle.

За його словами, дефіцит електроенергії на ринку пов'язаний з низьким виробітком енергії на сонячних та вітрових електростанціях через погодні умови.

"У нас не вистачає вугілля на складах і з наступного понеділка ми включаємо газомазутні блоки, тому що спостерігається дефіцит електроенергії", - додав Вітренко.

Дефіцит електроенергії, за даними в.о міністра, становить тисячі мегаватів, які планують покрити за рахунок включення газомазутних блоків.

"Я сподіваюся, що ми пройдемо наступний тиждень без блекаутів, (...) не буде віялових відключень електроенергії", - сказав Вітренко.

Раніше Вітренко повідомив, що ціни на газ в Україні для побутових споживачів будуть знижені з лютого 2021 року. Тариф не перевищить 6,99 гривень за кубометр до кінця карантину або опалювального сезону.

Нагадаємо, Кабмін вводить державне регулювання цін на газ на час карантину.

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Новини України Енергетика Юрій ВітренкоЕлектроенергія

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