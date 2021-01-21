Вітренко не підтримав рішення уряду щодо граничної ціни на газ

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко розкритикував рішення уряду про встановлення граничної ціни на газ та виступив за більш системне регулювання.

Про це Вітренко заявив під час онлайн прес-конференції в Українському кризовому медіа-центрі.

"Міненерго запропонувало свій підхід. Він був більш сталим, більш дружнім до учасників ринку. Але, на жаль, інший підхід, який підтримується також "Нафтогазом", був прийнятий. Міненерго отримало відповідне доручення уряду і за цим дорученням ми ввели державне регулювання цін на газ на період коронавірусу", - розповів Вітренко.

За його словами, уряд встановив жорстку межу ціни на газ - 6,99 грн за куб, проте він не змушує газопостачальні компанії постачати газ населенню за цією ціною

Він також зазначив, що ГК "Нафтогаз" вже зголосився продавати газ населенню за такою ціною.

Що ж до інших постачальників, то за словами Вітренка, якщо хтось з них не хоче постачати газ за цією ціною, то їх споживачі перейдуть до "постачальника останньої надії", яким є ГК "Нафтогаз". І ці споживачі також отримуватимуть газ за ціною 6,99 грн від "Нафтогазу", як постачальника останньої надії, який погодився продавати за такою ціною.

Проте в.о. міністра не виключає, що газопостачальними знайдуть можливість постачати газ своїм клієнтам за ціною 6,99 грн.

"Можливо, вони купували газ влітку, коли він був набагато дешевше, можливо, вони мають контракти чи відносини з виробниками, в яких собівартість менше, ніж 6,99 грн. Тому, можливо, вони теж захочуть зберегти своїх клієнтів і будуть постачати їм по 6,99. Або також можливо, вони підуть до "Нафтогазу", який буде продавати їм газ дешевше, ніж 6,99 грн, щоб вони могли постачати його своїм клієнтам за граничною ціною", - пояснив Вітренко.

Нагадаємо, раніше газопостачальна компанія "Нафтогаз України" заявила про готовність забезпечити природним газом побутових споживачів за регульованою ціною 6,99 грн за куб. м до завершення карантину або опалювального сезону.

При цьому в компанії зазначили, що для тих клієнтів, які оформили тарифний план "Річний", вартість газу не зміниться і складе 4,73 грн, 5,24 грн та 6,45 грн за куб. м, відповідно до умов договорів.

Окрім того, ГК "Нафтогаз України", як постачальник "останньої надії" (ПОН), повідомила, що готова прийняти всіх побутових споживачів, постачальник яких не зможе або відмовиться постачати газ за регульованою ціною.

Також група "Нафтогаз" в особі оптового постачальника газу ГК "Нафтогаз Трейдинг" заявила про готовність забезпечити необхідний ресурс для газзбутових компаній для потреб населення.

Як писало РБК-Україна, 18 січня уряд ухвалив рішення про встановлення граничної ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 грн за кубометр, яка діятиме у лютому-березні 2021 року.