RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Вітренко пояснив, чому населенню не продають газ за собівартістю

Автор: Олександр Білоус

Собівартість газу, видобутого в Україні, становить приблизно 2,6 гривень за кубометр. Але його неможливо продавати за собівартістю через необхідність наповнювати держбюджет.

Про це сказав виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко в інтерв’ю "Радіо Свобода".

Популярні новини
Що буде з курсом долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень 07 лютого 2021
Пенсійний вік для частини українців підвищується з 1 квітня: кого це торкнеться 10 лютого 2021
Суд залишив без руху позов Боголюбова щодо повернення акцій ПриватБанку 08 лютого 2021
Курс долара продовжив падіння на міжбанку 08 лютого 2021
Курс долара впав до мінімуму з середини грудня 05 лютого 2021
Курс долара продовжив падіння на міжбанку 05 лютого 2021
НКРЕКП ігнорувала численні попередження про нехватку вугілля на ТЕС, - "Радіо Свобода" 08 лютого 2021
У Бундестазі запропонували ввести мораторій на "Північний потік-2" для переговорів 05 лютого 2021
Банкіри дали прогноз курсу долара до кінця лютого 05 лютого 2021
Місія МВФ завершила роботу. Про перегляд програми не домовилися 13 лютого 2021

"Виникає питання, чому не продавати газ для населення за собівартістю? Собівартість, умовно, 2,6 гривні, чому би не продавати по 2,6 гривні, а навіщо продавати по 6,99? Пояснюю. Тому що багато людей не може сплачувати навіть по 2,6 гривні. Тому що є пенсіонери, інваліди, є багато людей, які отримують субсидію. І ці субсидії потрібно з чогось сплачувати", - пояснив він.

Крім того, необхідно сплачувати податки, а оператору ГТС обслуговувати трубу високого тиску, зазначив Вітренко.

"Тому, якщо буде працювати "Нафтогаз" тільки по собівартості, "Нафтогаз" тоді не буде сплачувати достатню кількість грошей в держбюджет через податки, через дивіденди, тобто частину прибутку, а "Нафтогаз" практично весь прибуток сплачує якраз в бюджет. Здається, 95%, то й не буде грошей у держбюджеті, перш за все на ті ж субсидії", - сказав Вітренко.

Крім того, держбюджет - це зарплати вчителям, медикам, це пенсії, це витрати на оборону, додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів прийняв постанову про обмеження ціни на газ для населення протягом лютого-березня 2021 року на рівні 6,99 гривень за кубометр.

Крім того, більшість постачальників знизили ціну на газ для населення на січень 2021 року заднім числом. Компанії встановили її на рівні граничної - 6,99 грн за кубометр.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України газНафтогаз УкраїниЦіна на газ
Читайте також
Мінфін про реакцію МВФ на регулювання ціни на газ: розлюченими не були
Прогноз погоди