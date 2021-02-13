Вітренко пояснив, чому населенню не продають газ за собівартістю

"Виникає питання, чому не продавати газ для населення за собівартістю? Собівартість, умовно, 2,6 гривні, чому би не продавати по 2,6 гривні, а навіщо продавати по 6,99? Пояснюю. Тому що багато людей не може сплачувати навіть по 2,6 гривні. Тому що є пенсіонери, інваліди, є багато людей, які отримують субсидію. І ці субсидії потрібно з чогось сплачувати", - пояснив він.

Крім того, необхідно сплачувати податки, а оператору ГТС обслуговувати трубу високого тиску, зазначив Вітренко.

"Тому, якщо буде працювати "Нафтогаз" тільки по собівартості, "Нафтогаз" тоді не буде сплачувати достатню кількість грошей в держбюджет через податки, через дивіденди, тобто частину прибутку, а "Нафтогаз" практично весь прибуток сплачує якраз в бюджет. Здається, 95%, то й не буде грошей у держбюджеті, перш за все на ті ж субсидії", - сказав Вітренко.

Крім того, держбюджет - це зарплати вчителям, медикам, це пенсії, це витрати на оборону, додав він.