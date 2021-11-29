Вітренко не виключив оскарження сертифікації "Північного потоку-2" та назвав умову

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко назвав умови оскарження сертифікації "Північного потоку-2". Також не виключає звернення до суду.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами Вітренка, сьогодні Україна має деякий доступ до поданих документів та повинна бути вислухана у процесі сертифікації. Водночас українська сторона не має жодних повноважень, аби припинити процедуру.
Голова "Нафтогазу" відзначив, що Україна заперечуватиме сертифікацію, якщо "Північний потік-2" не відповідатиме європейському законодавству.
"Ми сподіваємося, що цього не станеться, але якщо це станеться, вони підтвердять це без дотримання духу букви європейського права, тоді, звичайно, ми звернемося до суду", - зауважив Вітренко.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що німецький регулятор BNetzA схвалив участь "Нафтогазу" у процедурі сертифікації "Північного потоку-2".
Також РБК-Україна повідомляло про те, що 16 листопада Німеччина прийняла рішення призупинити сертифікацію газопроводу.