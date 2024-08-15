Расходы украинцев выросли на четверть: что покупают чаще всего с помощью карточек

По данным банка, с начала 2024 года украинцы больше всего тратили денег на покупку продуктов питания - доля оплат в продуктовых магазинах и супермаркетах в общем объеме безналичных оплат украинцев за полгода составляет 44%, что на 1,5% меньше, чем в первом полугодии 2023 года.

На втором месте по объему карточных расходов – покупка лекарств и товаров для здоровья, которая в 2024 году в потребительской корзине украинца составляет 6,6%. На третьем – оплата в заведениях общепита – 6,4%. Расходы на одежду и обувь составляют 4,5% от объемов безналичных оплат украинцев, на топливо – 4,2%.

В ТОПе товаров и услуг, за которые больше всего безналично оплачивали украинцы, также товары для дома (4% потребительской корзины), электроника и бытовая техника (3,8%), расходы на транспорт (1,5%) и отдых (1,4 %).