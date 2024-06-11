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Как тратят украинцы: НБУ назвал средний чек по карточкам в магазинах и интернете

Украина, Вторник 11 июня 2024 13:19
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Как тратят украинцы: НБУ назвал средний чек по карточкам в магазинах и интернете Фото: средний чек в магазинах составляет 327 гривен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В первом квартале 2024 года средний чек при оплате картами в магазинах Украины составлял 327 гривен, по оплате товаров и услуг в сети интернет – 541 гривну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

По данным пресс-службы, сумма операций (безналичных и по получению наличных) с использованием платежных карт в Украине и за ее пределами в I квартале 2024 года составила 1 трлн 489,7 млрд грн. Из них безналичными на сумму 960,9 млрд. грн. Доля безналичных операций находилась на уровне 64,5%.

В I квартале этого года больше всего операций с использованием карт приходилось на расчеты в торговой сети - 45,1% на сумму 433,2 млрд грн. Переводы с карты на карту в I квартале 2024 года составили треть по сумме (32,9%). Оплата товаров и услуг в интернете – 14,6%.

В отчетном периоде средняя сумма одной сделки составляла:

  • в торговой сети – 327 грн (в I квартале в прошлом году – 344 грн),
  • с перевода с карты на карту - 1 931 грн (2 133 грн),
  • по оплате товаров и услуг в сети Интернет – 541 грн (460 грн).

Как тратят украинцы: НБУ назвал средний чек по карточкам в магазинах и интернете

Напомним, по данным Госстата, среднемесячная зарплата украинцев в 2023 году выросла на 17,5% до 17 442 гривен. Среднегодовая инфляция составила 12,9%, то есть реальная зарплата за год выросла на 4,6%.

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